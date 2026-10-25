رئیس حزب رفاه نو، خواستار برگزاری همه‌پرسی درباره روند صلح و جامعه دموکراتیک شد و گفت این روند باید با تأیید مستقیم مردم و حمایت اکثریت جامعه، مشروعیتی فراگیر و پایدار پیدا کند.

به گزارش کردپرس، فاتح اربکان رهبر حزب رفاه نو که برای شرکت در چند برنامه به آمد (دیاربکر) سفر کرده بود، در نشستی با خبرنگاران درباره روند صلح، حقوق زبان مادری و انتصاب سرپرست به‌جای شهرداران منتخب سخن گفت.

اربکان که از روند جاری با عنوان «ترکیه بدون ترور» یاد کرد، گفت حزب رفاه نو مخالف راه‌حل نیست و برای دستیابی به یک راه‌حل صادقانه و پایدار از پذیرش مسئولیت خودداری نکرده است.

او با اشاره به حضور نماینده حزب رفاه نو در کمیسیون تشکیل‌شده در مجلس ترکیه گفت: «موضع ما دیروز روشن بود و امروز نیز روشن است. ما در این روند هیچ‌گاه طرفدار تداوم بن‌بست نبوده‌ایم؛ برعکس، همیشه از یک راه‌حل صادقانه و پایدار حمایت کرده‌ایم. با معرفی عضو به کمیسیون مجلس نیز نشان دادیم که از مسئولیت خود فرار نمی‌کنیم.»

پیشنهاد مراجعه مستقیم به آرای همگانی

رئیس حزب رفاه نو تأکید کرد چنین موضوع مهمی نباید به مذاکرات پشت درهای بسته یا محاسبات سیاسی محدود شود، بلکه باید با مشارکت مستقیم جامعه پیش برود

اربکان گفت: «خواسته ما مذاکرات محرمانه و محاسبات سیاسی پشت درهای بسته نیست. می‌خواهیم راه‌حل به شکلی گسترده، همه بخش‌های جامعه را دربر بگیرد و چنین مسئله حیاتی از طریق همه‌پرسی مستقیماً به تأیید مردم گذاشته شود.»

او افزود: «هدف ما این است که روند با حمایت اکثریت قاطع مردم، مشروعیتی استوار و تزلزل‌ناپذیر پیدا کند.»

اربکان توضیح بیشتری درباره زمان احتمالی همه‌پرسی، پرسشی که باید در آن مطرح شود یا چارچوب حقوقی برگزاری آن ارائه نکرد.

حمایت از حق آموزش و تکلم به زبان مادری

رئیس حزب رفاه نو در بخش دیگری از سخنانش بر اهمیت زبان مادری تأکید کرد. این در حالی است که او پیش‌تر گفته بود «زبان رسمی ما ترکی است و تنها یک زبان رسمی وجود دارد» و افزودن زبان دیگری در کنار آن می‌تواند به آشفتگی گسترده منجر شود.

اربکان با استناد به سوره روم در قرآن گفت: «تفاوت زبان‌ها و رنگ‌های شما از نشانه‌های خداوند است.»او ادامه داد: «تفاوت زبان‌ها، تبارها و اقوام ما به اراده خداوند است. وظیفه ما نادیده‌گرفتن این تفاوت‌ها نیست، بلکه باید به زبان، هویت و آفرینش یکدیگر احترام بگذاریم.»

اربکان، زندگی براساس آداب و رسوم هر جامعه، سخن‌گفتن به زبان مادری و انتقال آن به فرزندان را از حقوق طبیعی انسان‌ها دانست و گفت: «اگر بخواهید مانع این حقوق شوید، مرتکب ظلم شده‌اید. به همین دلیل از یادگیری و تکلم به زبان مادری حمایت می‌کنیم.»

او افزود: «پیش‌تر در بتلیس و وان گفتم و امروز نیز در دیاربکر تکرار می‌کنم؛ زبان‌های مادری ما مانند شیر مادرانمان برای تک‌تک ما حلال و حق است. چه کسی می‌تواند حق زندگی با زبان و هویتی را که خداوند به بندگان خود بخشیده، از آنان سلب کند؟ تلاش برای چنین کاری، نقض آشکار حق و عدالت است.»

درخواست برای پایان‌دادن به انتصاب سرپرست‌ها

رئیس حزب رفاه نو در ادامه به سیاست انتصاب سرپرست‌های دولتی به‌جای شهرداران منتخب پرداخت و گفت این سیاست نمی‌تواند آرامش اجتماعی را برقرار کند.

اربکان تأکید کرد در شهرداری‌هایی که برای آنها سرپرست منصوب می‌شود، مردم بیش از همه متضرر می‌شوند و خطاب به دولت ترکیه گفت: «در آنکارا نیز به حکومت گفتیم اگر در ادعای خود صادق هستید، باید به سیاست انتصاب سرپرست‌ها پایان دهید.»

او در پایان تأکید کرد احیای برادری در جامعه تنها با سخنان نمادین ممکن نیست و مستلزم آن است که هرکس حقوق و امکاناتی را که برای خود می‌خواهد، برای دیگران نیز مطالبه کند.