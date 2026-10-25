۱۵۰ رأس گوسفند در ماکو با رعد و برق تلف شدند

سرویس آذربایجان غربی- فرماندار شهرستان ماکو از تلف شدن ۱۵۰ رأس گوسفند و وارد آمدن خسارت به راه مواصلاتی بازرگان به بورالان در پی بارش تگرگ و وقوع رعدوبرق در بخش بازرگان، حوالی روستاهای ملحم و گل‌آلی، خبر داد.

به گزارش کردپرس، شهلا تاجفر، اظهار کرد: بر اثر این حادثه، ۱۵۰ رأس گوسفند از دام‌های سبک دامداران منطقه تلف شده و ۳۰ رأس دام سبک نیز در وضعیت نامساعدی قرار دارند. همچنین، خسارت جزئی به ابنیه و جاده مواصلاتی بازرگان به بورالان وارد شده است.

وی با اشاره به برآورد خسارات وارده بر اساس گزارش امور عشایر و دامپزشکی شهرستان افزود: میزان خسارت‌های ناشی از این حادثه پنج میلیارد تومان برآورد شده است که خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشته است.

فرماندار شهرستان ماکو تصریح کرد: با توجه به پیش‌بینی احتمال وقوع بارش‌های سیل‌آسا در روزهای آینده، آگاه‌سازی مردم، به‌ویژه ساکنان مناطق روستایی و دامداران، درباره خطرات ناشی از بارش‌های شدید، رعدوبرق و سیلاب، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

تاجفر همچنین بر لزوم اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه و آمادگی دستگاه‌های مسئول برای مقابله با حوادث احتمالی تأکید کرد.

گفتنی است؛ وضعیت پیش آمده در حالی است که هشدارهای هواشناسی در خصوص مخاطرات سامانه بارشی در شمال آذربایجان غربی پیشتر هشدار داده شده بود/.