مصدومیت پنج بازیکن تیم فوتبال قامشلو اسپور در سانحه رانندگی در جاده M4 سوریه

سرویس سوریه - در پی وقوع سانحه رانندگی برای خودروی حامل بازیکنان تیم فوتبال قامشلو اسپور در جاده بین‌المللی M4 در نزدیکی روستای تل اربید در حومه حسکه در شمال و شرق سوریه، پنج بازیکن این تیم و راننده خودرو مصدوم شدند.

به گزارش کردپرس، خودروی حامل بازیکنان تیم فوتبال قامشلو اسپور در نزدیکی روستای تل اربید در مسیر جاده بین‌المللی M4، در حومه شهر حسکه در شمال و شرق سوریه، دچار سانحه رانندگی شد که در پی آن شش نفر، شامل پنج بازیکن این تیم و راننده خودرو، مصدوم شدند.

به نوشته رسانه های سوری، پس از وقوع حادثه، تیم‌های امدادی و پزشکی بلافاصله به محل سانحه اعزام شدند و اقدامات اولیه درمانی را برای مصدومان انجام دادند.

پس از انجام کمک‌های اولیه، هر شش مصدوم با آمبولانس به بیمارستان منتقل شدند تا تحت مداوا قرار گیرند.

به گفته پزشک معالج مصدومان، وضعیت عمومی مصدومان نگران‌کننده نیست و جراحات واردشده به آن‌ها سطحی گزارش شده است.

تاکنون علت دقیق خروج خودروی حامل بازیکنان قامشلو اسپور از کنترل و وقوع این سانحه رانندگی اعلام نشده است.