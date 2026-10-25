نهادها و تشکل‌های صنفی روزنامه‌نگاران در چند شهر ترکیه با برگزاری راهپیمایی و انتشار بیانیه‌ای مشترک، به بازداشت خبرنگاران، انتصاب سرپرست بر رسانه‌ها، مسدودسازی وب‌سایت‌ها و حساب‌های شبکه‌های اجتماعی و افزایش فشارهای اقتصادی و قضایی بر مطبوعات اعتراض کردند.

به گزارش کردپرس، تجمع‌ها و راهپیمایی‌هایی به ابتکار انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و تشکل‌های مدافع آزادی رسانه در شهرهای آمد (دیاربکر)، وان، استانبول، ازمیر و چند مرکز دیگر برگزار شد.

شرکت‌کنندگان با شعار «نه به سانسور، آزادی برای خبر» اعلام کردند روزنامه‌نگاری در ترکیه نباید در خدمت حکومت، سیاستمداران یا صاحبان سرمایه باشد، بلکه مسئولیت اصلی آن دفاع از حق مردم برای دسترسی به اطلاعات است.

برگزارکنندگان این برنامه‌ها به سانسور، مسدودشدن وب‌سایت‌ها و حساب‌های رسانه‌های دیجیتال، مجازات‌های مالی، بازداشت روزنامه‌نگاران و سیاست‌های اقتصادی‌ای اعتراض کردند که به گفته آنان، ادامه فعالیت رسانه‌های مستقل را دشوار کرده است.

راهپیمایی روزنامه‌نگاران در آمد

در آمد، راهپیمایی با فراخوان انجمن روزنامه‌نگاران دجله و فرات، نمایندگی منطقه‌ای سندیکای باسین‌ایش وابسته به کنفدراسیون DİSK، انجمن روزنامه‌نگاران جنوب‌شرقی آناتولی، شعبه کنفدراسیون اتحادیه‌های کارکنان بخش عمومی (KESK)، انجمن زنان روزنامه‌نگار بین‌النهرین (MKG) و نمایندگی سندیکای روزنامه‌نگاران ترکیه برگزار شد.

شماری از خبرنگاران، کارکنان رسانه‌های آزاد، نمایندگان احزاب سیاسی، فعالان حقوق بشر و مدیران نهادهای مدنی در این راهپیمایی شرکت کردند.

راهپیمایی از مقابل ساختمان دادگستری آمد آغاز شد و مقابل دفتر سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ترکیه (BTK) پایان یافت.

شرکت‌کنندگان پلاکارد «نه به سانسور، آزادی برای خبر» را حمل کردند و شعارهای «زنده باد مطبوعات آزاد»، «مطبوعات آزاد خاموش‌شدنی نیست» و «نه به سانسور» سر دادند.

رزا متینا، رئیس انجمن زنان روزنامه‌نگار بین‌النهرین، متن کُردی بیانیه مشترک و سلمان چیچک، رئیس مشترک انجمن روزنامه‌نگاران دجله فرات، متن ترکی آن را خواندند.

در پایان این برنامه، پیام‌های دریا اوکاتان و اسماعیل آری، روزنامه‌نگاران زندانی در زندان‌های باکرکوی و سینجان، برای حاضران خوانده شد.

اعتراض در وان به مسدودسازی حساب‌های رسانه‌ای

شعبه وان انجمن روزنامه‌نگاران دجله و فرات نیز با انتشار بیانیه‌ای به فشار بر رسانه‌ها، سانسور و مسدودسازی حساب‌های دیجیتال روزنامه‌نگاران و نهادهای خبری اعتراض کرد.

روزنامه‌نگاران، نمایندگان احزاب سیاسی و اعضای سازمان‌های مدنی از خیابان هنر وان تا میدان شهر راهپیمایی کردند.

معترضان شعارهای «زنده باد مطبوعات آزاد»، «از ناظم تا جهان، مطبوعات آزاد همه‌جا حضور دارد» و «مطبوعات آزاد خاموش‌شدنی نیست» سر دادند.

در این برنامه، پیام‌های فاتح ارگین، زندانی در سیلیوری، و دریا اوکاتان، زندانی در باکرکوی، خوانده شد. زینب دورگوت، عضو انجمن روزنامه‌نگاران دجله فرات، نیز بیانیه مشترک را خواند.

راهپیمایی از بُستانجی تا اسکله کادیکوی

در استانبول، انجمن روزنامه‌نگاران دجله و فرات، سندیکای باسین‌ایش وابسته به DİSK، سندیکای روزنامه‌نگاران ترکیه (TGS) و دیگر سازمان‌های حرفه‌ای رسانه‌ای، راهپیمایی مشترکی علیه سانسور و محدودیت‌های اعمال‌شده بر رسانه‌های منتقد برگزار کردند.

این راهپیمایی از مقابل مجسمه واقع در بُستانجی آغاز شد و در اسکله کادیکوی پایان یافت. خبرنگاران، کارکنان رسانه‌ها، نمایندگان احزاب سیاسی و تولای حاتم اوغولاری، رئیس مشترک دم پارتی، در آن حضور داشتند.

شرکت‌کنندگان نسخه‌هایی از روزنامه‌های آزادیه ولات و ینی یاشام را در دست داشتند و پلاکارد «روزنامه‌نگاری جرم نیست؛ نه به سانسور» را حمل کردند.گوک‌هان دورموش، رئیس سندیکای روزنامه‌نگاران ترکیه، بیانیه مشترک نهادهای رسانه‌ای را خواند.

حاتم اوغولاری: بدون رسانه آزاد، جامعه آزاد وجود ندارد

تولای حاتم اوغولاری در حاشیه تجمع استانبول گفت شرکت‌کنندگان تنها برای اعلام همبستگی با روزنامه‌نگاران به میدان نیامده‌اند، بلکه از حق جامعه برای دسترسی به اطلاعات دفاع می‌کنند.

او گفت: «امروز تنها برای حمایت اینجا نیستیم؛ برای دفاع از حق دسترسی مردم به اطلاعات آمده‌ایم. در جایی که رسانه آزاد نباشد، مردم نیز آزاد نیستند.»

رئیس مشترک دم پارتی افزود: «نمی‌توانید مطبوعات آزاد را خاموش کنید. برگزاری این برنامه‌ها در ۱۰ شهر اهمیت زیادی دارد. رسانه‌ها باید آزاد باشند، روزنامه‌نگاران زندانی باید آزاد شوند و ما سانسور را نمی‌پذیریم.»

تجمع روزنامه‌نگاران در ازمیر

در ازمیر نیز سازمان‌های حرفه‌ای مطبوعات، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای مقابل مرکز فرهنگی تورکان سای‌لان در آلسنجاق تجمع کردند.

اوزگور اوزل، رئیس حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، همراه با نمایندگان نهادهای مدنی و شماری از شهروندان در این برنامه حضور یافت.

دیلک گاپی، رئیس انجمن روزنامه‌نگاران ازمیر، متن بیانیه مشترک را خواند. شرکت‌کنندگان پس از پایان تجمع با شعار «مطبوعات آزاد خاموش‌شدنی نیست» به‌سوی میدان گون‌دوغدو راهپیمایی کردند.

بیانیه مشترک: دیگر نمی‌توانیم نفس بکشیم

نهادهای صنفی رسانه‌ای در بیانیه مشترک خود اعلام کردند: «دیگر کافی است؛ نمی‌توانیم نفس بکشیم. روزنامه‌نگاری در ترکیه در اختیار حکومت، سیاستمداران یا سرمایه‌داران نیست؛ روزنامه‌نگاری متعلق به مردم است.»

در این بیانیه آمده است: «در کشوری که روزنامه‌نگاری جرم، خبر تهدید و حقیقت خطر تلقی می‌شود، در برابر نظامی که نه‌تنها روزنامه‌نگاران بلکه تمام معترضان را با سانسور، فشار و مجازات روبه‌رو می‌کند، سکوت نخواهیم کرد.»

امضاکنندگان بیانیه، انتصاب سرپرست بر شبکه‌های تلویزیونی، بازداشت خبرنگاران، مسدودسازی وب‌سایت‌های خبری و حساب‌های شبکه‌های اجتماعی و شرایط نامناسب شغلی روزنامه‌نگاران را از نشانه‌های محدودشدن آزادی مطبوعات در ترکیه دانستند.

آنان تأکید کردند گزارش نقض حقوق کارگران، خشونت علیه زنان، اعتراض جوانان، فعالیت‌های جامعه LGBTQ+، افزایش فقر، ادعاهای فساد و نحوه هزینه‌کرد منابع عمومی، بخشی از مسئولیت اجتماعی روزنامه‌نگاری است.

در بخشی از بیانیه آمده است: «روزنامه‌نگار موظف است آنچه مردم باید بدانند آشکار کند، نه اینکه اطلاعاتی را که حکومت نمی‌خواهد منتشر شود، پنهان کند.»

اعتراض به فشارهای قضایی و اقتصادی

نهادهای رسانه‌ای اعلام کردند روزنامه‌نگارانی که درباره فساد، مصرف منابع عمومی، اعتراض‌های کارگری، حقوق زنان، مطالبات جوانان و صدای گروه‌های فرودست گزارش تهیه می‌کنند، بیش از دیگران هدف قرار می‌گیرند.

در بیانیه آمده است: «برخی بازداشت یا زندانی می‌شوند، برخی به حبس خانگی محکوم می‌شوند و برخی دیگر کار، درآمد و امکان ادامه حرفه خود را از دست می‌دهند. شماری نیز به دلیل فضای ناامنی ناشی از سانسور و فشار، ناچار به سکوت می‌شوند.»

امضاکنندگان تأکید کردند فشار بر روزنامه‌نگاران فقط حمله به یک حرفه نیست، بلکه حق جامعه برای آگاهی از واقعیت، نظارت بر قدرت عمومی و تصمیم‌گیری آزادانه درباره آینده خود را نیز هدف قرار می‌دهد.

آنان همچنین هشدار دادند عادی‌شدن خودسانسوری و انتخاب همبستگی براساس هویت، زبان، دیدگاه سیاسی یا رسانه محل کار افراد، همبستگی حرفه‌ای میان روزنامه‌نگاران را تضعیف می‌کند.

فهرست رسانه‌های مسدود شده یا تحت مدیریت سرپرست انتصابی دولتی

در بیانیه مشترک ادعا شد طی دو سال گذشته برای شبکه‌ها و مجموعه‌هایی از جمله فلش خبر تی‌وی، اکوترک تی‌وی، گروه خبرترک، تله‌وان و در نهایت خلق تی‌وی سرپرست منصوب و پخش برنامه‌های انتقادی آنها متوقف شده است.

همچنین اعلام شد وب‌سایت‌های خبرگزاری کردی ولات، ژن‌نیوز، خبرگزاری بین‌النهرین (مزوپوتامیا/ MA)، کائوس GL و T24 مسدود شده‌اند.

به گفته برگزارکنندگان، حساب‌های شبکه‌های اجتماعی رسانه‌هایی مانند اورنسل، کیسا دالگا، سول‌خبر، آزادی ولات، روزنامه ینی یاشام و بیانِت و همچنین حساب‌های ده‌ها روزنامه‌نگار و سازمان‌هایی مانند MLSA و İFÖD نیز با محدودیت یا مسدودسازی روبه‌رو شده‌اند.

در این بیانیه همچنین به توقف فعالیت رسانه‌هایی مانند گازته دیوار و TELE2 و تعطیلی صدها وب‌سایت، روزنامه و شبکه تلویزیونی محلی در پی محرومیت از تبلیغات عمومی و مشکلات اقتصادی اشاره شد.

مطالبات نهادهای رسانه‌ای

نهادهای صنفی و حرفه‌ای مطبوعات در پایان بیانیه خود خواستار آزادی روزنامه‌نگاران زندانی و پایان‌دادن به فشارهای قضایی علیه فعالیت‌های خبری شدند.

آنان مطالبات خود را چنین اعلام کردند:

روزنامه‌نگاران زندانی آزاد شوند.

فشارهای قضایی بر اخبار و فعالیت‌های رسانه‌ای پایان یابد.

انتصاب سرپرست بر مؤسسات رسانه‌ای متوقف شود.

مسدودسازی غیرقانونی وب‌سایت‌ها و حساب‌های رسانه‌ای پایان یابد.

تبلیغات و آگهی‌های عمومی به‌صورت عادلانه و برابر میان رسانه‌ها توزیع شود.

حملاتی که آزادی مطبوعات تضمین‌شده در قانون اساسی را تضعیف می‌کند، متوقف شود.

بیانیه با این جمله پایان یافت: «اگر مطبوعات آزاد وجود نداشته باشد، جامعه آزاد نیز وجود نخواهد داشت.»