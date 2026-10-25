حزب دمکرات کردستان: رئیس سنی، اعضای پارلمان را برای برگزاری جلسه دعوت کند

والا فرید، رئیس فراکسیون حزب دموکرات کردستان، از رئیس سنی پارلمان خواست بدون تأخیر اعضای پارلمان را برای تکمیل نخستین جلسه دعوت کند و گفت فراکسیون حزب دموکرات آماده حضور در جلسه است.

به گزارش کردپرس، والا فرید، رئیس فراکسیون حزب دموکرات کردستان در پارلمان کردستان، در پاسخ به شروط رئیس سنی پارلمان اعلام کرد که این فراکسیون برای ازسرگیری نخستین جلسه پارلمان و تکمیل روندهای قانونی آن آماده است.

والا فرید گفت ازسرگیری نخستین جلسه پارلمان و تکمیل روندهای قانونی و آیین‌نامه‌ای، از جمله انتخاب هیئت‌رئیسه پارلمان، بر عهده رئیس سنی است و باید بدون هیچ شرطی این مسئولیت را انجام دهد و جلسه را برگزار کند.

او از رئیس سنی پارلمان خواست اعضای پارلمان را برای تکمیل نخستین جلسه دعوت کند و افزود: «ما به‌عنوان فراکسیون حزب دموکرات کردستان برای حضور در جلسه و فعال‌سازی دوباره پارلمان آماده‌ایم.» والافرید همچنین تأکید کرد که هیچ بهانه‌ای برای تأخیر بیشتر در برگزاری جلسه پارلمان وجود ندارد و هر طرفی که در جلسه حاضر نشود، مسئولیت آن را بر عهده خواهد داشت. در روزهای اخیر، نسل نو اعلام کرده است که برای فعال‌کردن پارلمان آمادگی دارد، اما تأکید کرده که این اقدام نباید به معنای پذیرش هیئت‌رئیسه‌ای باشد که از سوی یک حزب مشخص تعیین شود.

این جریان خواستار آن است که هیئت‌رئیسه پارلمان در اختیار اپوزیسیون قرار گیرد و فعال‌سازی پارلمان را به این شرط گره زده است. انتخابات دوره ششم پارلمان کردستان در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، پس از دو سال تأخیر برگزار شد، اما به دلیل اختلاف میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان بر سر تقسیم پست‌های عالی، نخستین جلسه پارلمان به‌صورت باز باقی ماند و به پایان نرسید.

بر اساس قانون فعالیت پارلمان، مسن‌ترین عضو پارلمان ریاست جلسات را تا زمان انتخاب هیئت‌رئیسه بر عهده دارد. با این حال، گره خوردن برگزاری جلسه به توافق سیاسی میان احزاب، روند فعال‌سازی و آغاز رسمی فعالیت پارلمان را متوقف کرده است.