سرویس آذربایجان غربی- رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از ایمن‌سازی یکی از نقاط حادثه‌خیز جاده ارومیه ـ اشنویه با اختصاص چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال از محل احکام جایگزین حبس خبر داد.

به گزارش کردپرس، محمد علینژاد در این باره اظهار کرد: دادگستری استان در راستای کمک به امور عام المنفعه و برای اصلاح یک نقطه حادثه خیز جاده ارومیه به اشنویه که آمار تصادفات رانندگی آن بالاست با استفاده از ظرفیت احکام جایگزین حبس اقدام کرد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: لذا با صدورحکمی از دادگاه صلح به مبلغ چهار میلیارد و هفتصد میلیون ریال کمک بزرگی به رفع این نقطه حادثه خیز کرد.

او افزود: راهداری استان آذربایجان غربی هم با همت مضاغف نسبت به اصلاح این نقطه حادثه خیز اقدام کرده وبحمدالله یکی از نقاط حادثه خیز این محور مواصلاتی صعب العبور اصلاح شد.