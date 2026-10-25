نیم هکتار از جنگل های سردشت طعمه حریق شد/علت در دست بررسی است

سرویس آذربایجان غربی- رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سردشت از مهار آتش‌سوزی در جنگل‌های بلوط حاشیه روستای شینوه این شهرستان با حضور به‌ موقع نیروهای یگان حفاظت، دوستداران طبیعت و جوامع محلی خبر داد.

به گزارش کردپرس، بختیار خضریان در گفت‌وگویی خبری افزود: این آتش‌سوزی در جنگل‌های بلوط حاشیه روستای شینوه رخ داد که با اطلاع‌رسانی سریع و حضور نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و همکاری دوستداران جنگل و جوامع محلی مهار شد.

وی اضافه کرد: پوشش گیاهی غنی و وجود شاخه‌های خشک درختان باعث تشدید آتش‌سوزی و دامنه گسترش آن می‌شود و دسترسی سریع به محل آتش‌سوزی می تواند نقش مهمی در مهار آن داشته باشد.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سردشت با بیان اینکه علت وقوع این آتش‌سوزی در دست بررسی است، گفت: در این حادثه حدود نیم هکتار از جنگل‌های متراکم حاشیه روستای شینوه طعمه حریق شد.

خضریان با اشاره به آمار آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی سردشت از ابتدای سال جاری تاکنون بیان کرد: در این مدت ۱۲ مورد آتش‌سوزی در مراتع و مناطق جنگلی این شهرستان ثبت شده که در مجموع بیش از ۷۵ هکتار از عرصه‌های مرتعی و جنگلی را تحت تاثیر قرار داده است.

آتش سوزی ٤٥٠ هکتار از جنگل های سردشت در سال گذشته

وی با اشاره به آمار آتش سوزی در مراتع و جنگل های این شهرستان در سال گذشته اظهار کرد: پارسال ۴۷ فقره آتش‌سوزی در مراتع و جنگل‌های سردشت و میرآباد به ثبت رسید که در مجموع بیش از ۴۵۰ هکتار از این عرصه‌ها در آتش سوخت.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سردشت بر ضرورت مشارکت مردم در احیای عرصه‌های آسیب‌دیده تاکید کرد و افزود: دامداران نیز باید آموزش‌های لازم را برای کمک به احیای مراتع آسیب‌دیده پس از وقوع آتش‌سوزی فرا بگیرند تا روند بازسازی این عرصه‌ها با همکاری مردم و دستگاه‌های مسئول انجام شود.

خضریان اظهار کرد: منابع طبیعی سردشت به دلیل برخورداری از پوشش جنگلی ارزشمند و رویشگاه‌های گسترده بلوط زاگرس، از مناطق حساس و راهبردی غرب کشور به شمار می‌رود و حفاظت از این سرمایه‌های طبیعی نیازمند همکاری و مشارکت مردم و دستگاه‌های اجرایی است.

وی از گردشگران، مسافران و روستاییان خواست با توجه به خشک شدن علوفه‌ها و افزایش احتمال وقوع آتش‌سوزی در مراتع و جنگل‌ها، هنگام برپایی آتش نکات ایمنی را رعایت کنند و پس از استفاده نیز از خاموش شدن کامل آن اطمینان داشته باشند.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سردشت همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه آتش‌سوزی در مراتع و جنگل‌های منطقه، موضوع را از طریق شماره ۱۵۰۴ ندای منابع طبیعی اطلاع دهند.