رئیس حزب سوسیال دمکرات: تغییر قانون اساسی عراق علیه اقلیم کردستان است

به گزارش کردپرس، محمد حاجی محمود، رئیس حزب سوسیال‌دمکرات کردستان، اعلام کرد که همکاری ملت‌ها امر خوبی است، اما به گفته او، «فکر نمی‌کنم هیچ‌کس برادر ما باشد؛ برادری ملت‌ها آسان نیست، اما می‌توانیم در کنار یکدیگر کار کنیم، چون برادر، برادرش را بمباران شیمیایی نمی‌کند.» محمد حاجی محمود در جریان سخنرانی خود در چهارمین نشست «دیدار گلخانه» گفت یکی از موضوعات مورد بحث در این نشست، کاهش سهم بودجه اقلیم کردستان از ۱۴ درصد به ۶ درصد در سال آینده است و دولت اقلیم کردستان باید برای این مسئله راهکاری پیدا کند. او افزود: «اگر به بغداد متکی باشیم، همه ما باید کارمند وزارت دارایی عراق شویم و هر روز نزد آنها برویم و فهرست‌هایمان را برایشان ببریم. اما اگر به خودمان متکی باشیم، شاید دریا نداشته باشیم، نفت‌مان متوقف شده باشد و صنایع بزرگی نداشته باشیم، اما در حوزه کشاورزی می‌توانیم همه این خلأها را جبران کنیم.» محمد حاجی محمود همچنین درباره تغییر قانون اساسی عراق گفت: «تلاش‌هایی برای تغییر قانون اساسی در جریان است و تغییر قانون اساسی علیه مردم کردستان است. امیدوارم کردها متحد شوند و در کنار یکدیگر در برابر آن بایستند.» او در ادامه با اشاره به تشکیل نشدن کابینه دهم دولت اقلیم کردستان، پرسید چرا با گذشت دو سال و چند روز، پارلمان کردستان همچنان فعال نشده است و گفت: «ما به اندازه آمریکا و ایران مشکل نداریم؛ آنها می‌نشینند و با یکدیگر گفت‌وگو می‌کنند.» این اظهارات در چهارمین نشست «دیدار گلخانه» با عنوان «استقلال سیاسی، اقتصادی و ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» در منطقه شارزور مطرح شد.