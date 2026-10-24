جنبش نسل نو به حزب دمکرات: منتظر نباشید ما پارلمان را فعال کنیم

در پی درخواست حزب دمکرات از نسل نو برای برگزاری جلسه پارلمان، این فراکسیون اعلام کرد فعال‌سازی پارلمان بدون تعیین تکلیف هیئت‌رئیسه مورد قبول آن نیست.

به گزارش کردپرس، گوران دیبەگەیی، عضو فراکسیون نسل نو در پارلمان کردستان، در پاسخ به اظهارات حزب دمکرات کردستان اعلام کرد که این فراکسیون دارای ۱۵ کرسی پارلمان است و نباید انتظار داشت جنبش نسل نو در شرایطی که هیئت‌رئیسه پارلمان در اختیار یک حزب مشخص باشد، برای فعال‌کردن پارلمان اقدام کند.

او تأکید کرد که نسل نو هیچ پست دولتی یا پارلمانی نمی‌خواهد و گفت نمی‌توان هیئت‌رئیسه پارلمان را در اختیار یک حزب قرار داد و از نسل نو انتظار داشت تنها بگوید «شنیدیم و اطاعت کردیم». دیبەگەیی با اشاره به موضع کوردوان جمال، رئیس فراکسیون نسل نو، گفت اگر حزب دمکرات واقعاً نگران کردستان است، باید از هیئت‌رئیسه پارلمان صرف‌نظر کند.

او همچنین اعلام کرد که نسل نو تا روز یکشنبه آماده است پارلمان را فعال کند، اما به شرطی که هیئت‌رئیسه پارلمان نیز فعالیت خود را آغاز کند و این جایگاه در اختیار یک جریان مشخص قرار نگیرد.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که مرد علی خاله، عضو فراکسیون حزب دمکرات در پارلمان کردستان، از نسل نو خواسته بود با توجه به در اختیار داشتن ریاست سنی پارلمان، برای برگزاری جلسه پارلمان اقدام کند.