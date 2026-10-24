عضو فراکسیون حزب دمکرات با اشاره به اینکه ریاست سنی پارلمان در اختیار جنبش نسل نو است، از این جریان خواست به مسئولیت قانونی خود عمل کرده و برای برگزاری جلسه پارلمان اقدام کند.

به گزارش کردپرس، مرد علی خاله، عضو فراکسیون حزب دمکرات در پارلمان کردستان، در اظهاراتی رسانه‌ای اعلام کرد که در مذاکرات برای فعال‌کردن دوباره پارلمان و تشکیل دولت هیچ پیشرفت قابل توجهی حاصل نشده است.

او گفت جنبش نسل نو دیگر یک نیروی اپوزیسیون نیست و با یکی از طرف‌هایی که بخشی از روند حکمرانی است، ائتلاف کرده است.

عضو فراکسیون حزب دمکرات همچنین تأکید کرد مسئولیت قانونی بر عهده رئیس سنی پارلمان است که این جایگاه در اختیار نسل نو قرار دارد و از او خواست به وظیفه خود عمل کرده و زنگ آغاز جلسه پارلمان را به صدا درآورد.

مرد علی خاله افزود: «ما به‌عنوان حزب دمکرات ۳۹ کرسی داریم و بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان هستیم و دست همکاری و سازش خود را برای همه طرف‌ها دراز می‌کنیم تا پارلمان دوباره فعال شود.» پارلمان اقلیم کردستان از مدت‌ها پیش با بن‌بست سیاسی و اختلاف میان احزاب درباره نحوه فعال‌سازی مجدد آن و تشکیل کابینه جدید روبه‌رو است.

اختلاف بر سر سهم احزاب در ساختار پارلمان و هیئت‌رئیسه، یکی از محورهای اصلی این بن‌بست به شمار می‌رود. در این میان، جنبش نسل نو که از جریان‌های اپوزیسیون پارلمان محسوب می‌شود، اخیراً اعلام کرده است برای فعال‌شدن پارلمان آماده همکاری است، اما شرط گذاشته که هیئت‌رئیسه پارلمان در اختیار اپوزیسیون باشد و نه احزاب تشکیل‌دهنده حکومت.

در مقابل، حزب دمکرات کردستان با رد این موضع، نسل نو را دیگر یک نیروی اپوزیسیون نمی‌داند و به ائتلاف این جریان با یکی از طرف‌های حاضر در روند حکمرانی اشاره کرده است.

حزب دمکرات همچنین تأکید کرده که ریاست سنی پارلمان در اختیار نسل نو است و این جریان باید برای برگزاری جلسه پارلمان اقدام کند. این اختلافات در حالی ادامه دارد که پارلمان اقلیم هنوز به‌طور کامل فعال نشده و مذاکرات احزاب برای عبور از بن‌بست سیاسی و تشکیل دولت جدید نیز به نتیجه نهایی نرسیده است.