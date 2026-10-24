رئیس فراکسیون نسل نو اعلام کرد این جریان آماده فعال‌کردن دوباره پارلمان اقلیم کردستان است، اما به شرط آنکه هیئت‌رئیسه پارلمان در اختیار اپوزیسیون قرار گیرد، نه حزب دمکرات.

به گزارش کردپرس، کوردوان جمال، رئیس فراکسیون نسل نو در پارلمان اقلیم کردستان، در صفحه شخصی خود اعلام کرد که این فراکسیون آماده است برای فعال‌شدن دوباره پارلمان همکاری کند، اما به شرطی که هیئت‌رئیسه پارلمان در اختیار اپوزیسیون باشد، نه حزب دمکرات کردستان.

او گفت: «اگر حزب دمکرات واقعاً راست می‌گوید و نگران کردستان است، بفرماید از پست‌های پارلمان صرف‌نظر کند.» رئیس فراکسیون نسل نو همچنین تأکید کرد: «نمی‌توان دولت، قدرت و پارلمان نیز در اختیار همان احزابی باشد که دولت را تشکیل داده‌اند.»