دانشگاه ارومیه برنده جایزه ملی ثریا شد

به گزارش کردپرس، در مراسم اختتامیه این جشنواره که با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی از رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور برگزار شد، جایزه ملی ثریا به محمود رضازاد رئیس دانشگاه ارومیه اهدا شد.



در این دوره از جشنواره، دانشگاه ارومیه در کنار دانشگاه‌های شیراز، علوم پزشکی شهید بهشتی و تهران، به‌عنوان دانشگاه‌های شایسته تقدیر در حوزه جذب دانشجویان بین‌المللی مورد تجلیل قرار گرفتند.



در حال حاضر بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ دانشجوی بین‌المللی از ملیت‌های مختلف در مقاطع و رشته‌های تحصیلی گوناگون در دانشگاه ارومیه مشغول به تحصیل هستند.





