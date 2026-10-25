حمله پهبادی به مقر کردهای مخالف ایران در اربیل

به گزارش کردپرس، رویترز به نقل از برخی منابع امنیتی در اقلیم کردستان عراق اعلام کرد که یک پهباد، اردوگاه کردهای مخالف ایران در شمال شرق اربیل را هدف قرار داده است. پیش از این صدای چند انفجار در اربیل شنیده شد. محمد کاظم آل صادق سفیر ایران در بغداد پیشتر اعلام کرد که بغداد و تهران بر سر اخراج کردهای مخالف ایران از عراق یا تحویل آنها به ایران توافق کرده‌اند.