علی باپیر، رئیس جماعت عدالت کردستان، در یک نشست خبری درباره وضعیت سیاسی اقلیم کردستان و روابط اربیل و بغداد اظهارنظر کرد.

به گزارش کردپرس، علی باپیر، رئیس جماعت عدالت کردستان با اشاره به تحولات اخیر گفت مسئولان اقلیم کردستان اقدام درستی انجام داده‌اند که اجازه نداده‌اند اقلیم وارد جنگی شود که به گفته او هیچ منفعتی برای کردستان ندارد.

علی باپیر همچنین از احتمال برخی تحرکات دیپلماتیک خبر داد و گفت لازم است طرف‌های کرد با یکدیگر به تفاهم برسند و «دست یکدیگر را ببوسند»، نه اینکه منتظر باشند طرف‌های دیگر برای آنها چنین کاری انجام دهند.

رئیس جماعت عدالت کردستان درباره آینده اقلیم گفت: «آینده ما بسیار بد است» و افزود که دولت فدرال عراق نیز دیگر وضعیت موجود در اقلیم کردستان را نمی‌پذیرد.

او همچنین احتمال داد دولت فدرال اقدامات بیشتری برای کوچک‌کردن اقلیم کردستان انجام دهد و گفت حکومت و پارلمان اقلیم دیگر مشروعیت ندارند.

علی باپیر در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از سیاست‌های آمریکا گفت امیدوار است دونالد ترامپ دیگر تهدید و زورگویی نکند و آمریکا خود را «کدخدای جهان» نداند. او در پایان تأکید کرد تنها کارتی که اقلیم در اختیار دارد، کارت تفاهم و وحدت داخلی است و نباید بیش از این چشم به آمریکا و اسرائیل داشته باشد.