دیدار استاندار حسکه با وزیر صنعت و تجارت داخلی سوریه در دمشق

سرویس سوریه - «نورالدین احمد» استاندار حسکه در دیدار با «باسل عبدالحَنان» وزیر صنعت و تجارت داخلی سوریه در دمشق، درباره فعال‌سازی نهادها و مدیریت‌های وابسته به وزارت صنعت در استان حسکه و همچنین مسائل مرتبط با گندم، صنعت و تأمین کالاهای مورد نیاز شهروندان گفت‌وگو کرد.

به گزارش کردپرس، «نورالدین احمد» استاندار حسکه و «باسل عبدالحَنان» وزیر صنعت و تجارت داخلی سوریه در دمشق با یکدیگر دیدار کردند. محور اصلی این نشست، بررسی راهکارهای فعال‌سازی نهادها و مدیریت‌های وابسته به وزارت صنعت در استان حسکه بود.

به نوشته آژانس خبری هاوار، دو طرف در این دیدار همچنین پرونده‌های مرتبط با گندم، فعالیت‌های صنعتی و تأمین کالاها و نیازهای اساسی را مورد بررسی قرار دادند.

در این نشست، بر اهمیت هماهنگی میان استانداری حسکه و وزارت صنعت و تجارت داخلی سوریه تأکید شد. طرفین اعلام کردند که تقویت همکاری و هماهنگی میان نهادهای استانی و وزارتخانه می‌تواند به ایجاد ثبات در بازارها و فراهم شدن امکان دسترسی شهروندان به کالاها و نیازهای مورد نیازشان کمک کند.

این دیدار در حالی انجام شد که مسائل مربوط به تأمین گندم، سامان‌دهی فعالیت‌های صنعتی و تضمین دسترسی شهروندان به نیازهای اساسی، از جمله موضوعات مطرح در مدیریت امور اقتصادی استان حسکه به شمار می‌روند.