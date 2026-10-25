دستگیری دو عضو داعش در حومه دمشق طی عملیات امنیتی

سرویس سوریه - نیروهای امنیت داخلی سوریه در عملیاتی امنیتی در منطقه رنکوس در حومه غربی دمشق، دو عضو داعش را دستگیر کردند و یک وسیله انفجاری آماده استفاده را نیز به دست آوردند.

به گزارش کردپرس، نیروهای امنیت داخلی سوریه با همکاری بخش اطلاعات عمومی، عملیاتی را علیه یک هسته وابسته به داعش در شهر رنکوس واقع در حومه غربی دمشق اجرا کردند که در جریان آن دو عضو داعش دستگیر و یک وسیله انفجاری که برای استفاده آماده شده بود، کشف و ضبط شد.

نیروهای امنیت داخلی سوریه با انتشار این خبر در کانال تلگرامی خود، جزئیات بیشتری درباره هویت بازداشت‌شدگان، نوع وسیله انفجاری کشف‌شده و اهداف احتمالی این هسته داعش منتشر نکردند.

بر اساس آمار منتشرشده از سوی خبرگزاری هاوار، از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۷۳ حمله و عملیات مرتبط با داعش در سوریه ثبت شده است که در نتیجه آنها ۶۹ نفر جان باخته‌اند.

بر اساس این گزارش، بیشترین فعالیت‌های داعش در مناطق حومه دیرالزور، رقه و حسکه متمرکز بوده است؛ مناطقی که همچنان شاهد تحرکات این گروه و عملیات نیروهای امنیتی علیه هسته‌های وابسته به آن هستند.