خانه / فیلم / خبر / سرخط خبرهای3آبان خبرگزاری کردپرس مرورگر شما از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند. ویدئو خبر نویسنده: 3240 ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ ۱۴:۲۳ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰) اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ سرخط خبرهای3آبان خبرگزاری کردپرس سرخط خبرهای3 آبان منتشر شده در خبرگزاری کردپرس در استودیو خبر تقدیم حضور مخاطبان می شود. صفحه ویدئویی پلیر مستقیم مطالعه بیشتر خبر قبلی و بعدی خبر قبلی حمله پهبادی به مقر کردهای مخالف ایران در اربیل خبر بعدی اصلاح نقطه حادثهخیز جاده ارومیه ـ اشنویه به کمک احکام جایگزین حبس
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