کودکان مهابادی نمایشگاه کاردستی با مواد بازیافتی برپا کردند

به گزارش کردپرس، فاروق سلیمانی گفت: آشنایی کودکان با حفاظت از محیط زیست، تفکیک پسماند و بازیافت مواد دورریختنی، نقش مهمی در ترویج فرهنگ مصرف مسئولانه و کاهش تولید پسماند دارد.



وی افزود: در این نمایشگاه، کودکان با خلاقیت خود، مواد و وسایل دورریختنی را به آثار هنری و کاربردی تبدیل کرده بودند که فرصتی برای آشنایی عملی آنان با استفاده مجدد از مواد و اهمیت بازیافت فراهم کرد.



سلیمانی با تأکید بر ضرورت آموزش محیط‌زیستی از دوران کودکی اظهار کرد: آموزش کاهش مصرف پلاستیک‌های یک‌بارمصرف، تفکیک پسماند از مبدأ و استفاده مجدد از مواد قابل بازیافت، از راهکارهای مؤثر برای کاهش آلودگی محیط زیست است.



وی ضمن قدردانی از تلاش مربیان و کودکان این مرکز، بر گسترش همکاری نهادهای فرهنگی و آموزشی برای ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست تأکید کرد.

