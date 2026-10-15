کردپرس
کودکان مهابادی نمایشگاه کاردستی با مواد بازیافتی برپا کردند
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ ۱۲:۰۷ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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کودکان مهابادی نمایشگاه کاردستی با مواد بازیافتی برپا کردند

سرویس آذربایجان غربی- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهاباد با حضور در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره ۲ این شهرستان، از نمایشگاه کاردستی‌های ساخته‌شده با مواد دورریختنی بازدید کرد.

به گزارش کردپرس، فاروق سلیمانی گفت: آشنایی کودکان با حفاظت از محیط زیست، تفکیک پسماند و بازیافت مواد دورریختنی، نقش مهمی در ترویج فرهنگ مصرف مسئولانه و کاهش تولید پسماند دارد.

وی افزود: در این نمایشگاه، کودکان با خلاقیت خود، مواد و وسایل دورریختنی را به آثار هنری و کاربردی تبدیل کرده بودند که فرصتی برای آشنایی عملی آنان با استفاده مجدد از مواد و اهمیت بازیافت فراهم کرد.

سلیمانی با تأکید بر ضرورت آموزش محیط‌زیستی از دوران کودکی اظهار کرد: آموزش کاهش مصرف پلاستیک‌های یک‌بارمصرف، تفکیک پسماند از مبدأ و استفاده مجدد از مواد قابل بازیافت، از راهکارهای مؤثر برای کاهش آلودگی محیط زیست است.

وی ضمن قدردانی از تلاش مربیان و کودکان این مرکز، بر گسترش همکاری نهادهای فرهنگی و آموزشی برای ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست تأکید کرد.

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