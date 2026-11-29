سرویس جهان- نشریه آمارگی در تحلیلی به بررسی موانع توسعه زبان کردی در فضای دیجیتال پرداخته و تعدد گویش‌ها، تفاوت الفباها و نبود مرجع واحد برای تعیین قواعد نوشتاری را از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی استفاده گسترده از فناوری‌های هوشمند به این زبان دانسته است.

به گزارش کردپرس، نشریه آمارگی در تحلیلی به بررسی ظرفیت هوش مصنوعی برای تقویت جایگاه زبان کردی در فضای دیجیتال پرداخته و تأکید کرده است که آینده این زبان به توسعه ابزارهای فناوری، تدوین قواعد نوشتاری و مشارکت گویشوران در حفظ و گسترش تنوع زبانی آن وابسته است.

این نشریه در گزارشی می‌نویسد ورود زبان‌ها به دنیای دیجیتال تنها به تولید نرم‌افزار و ابزارهای هوشمند وابسته نیست، بلکه وجود نهادهایی برای تدوین قواعد نگارش، واژه‌نامه و آموزش زبان نیز اهمیت دارد. بر اساس پژوهشی که آندراش کورنای، زبان‌شناس مجارستانی، در سال ۲۰۱۳ منتشر کرد، کمتر از پنج درصد از حدود هفت هزار زبان جهان توانایی ورود به فضای دیجیتال را دارند؛ مسئله‌ای که برای زبان کردی، به دلیل تعدد گویش‌ها و تفاوت قواعد نوشتاری در کشورهای مختلف، پیچیدگی بیشتری دارد.

به نوشته آمارگی، در ماه‌های اخیر دو اقدام در این زمینه صورت گرفته است. وزارت آموزش و پرورش دولت اقلیم کردستان دستورالعملی برای هدایت ابزارهایی مانند چت‌جی‌پی‌تی و جمنای به رعایت قواعد یکپارچه املایی کردی ارائه کرده و پلتفرم هوش مصنوعی «مزدهک» نیز اعلام کرده است شمار کاربران آن از ۴۵ هزار نفر فراتر رفته است.

زبان کردی برخلاف بسیاری از زبان‌ها، از یک مرکز واحد برای تعیین استانداردهای نوشتاری برخوردار نبوده است. مجله «هاوار» که در سال ۱۹۳۲ به ابتکار جلالت بدرخان در دمشق منتشر شد، نقش مهمی در گسترش الفبای لاتین و توسعه قواعد نوشتاری کرمانجی ایفا کرد. در مقابل، زبان سورانی بیشتر از طریق روزنامه‌ها و آثار نویسندگان در اقلیم کردستان و عراق شکل گرفت. به این ترتیب، دو سنت نوشتاری متفاوت با الفبای لاتین برای کرمانجی و الفبای فارسی ـ عربی برای سورانی گسترش یافتند. تلاش‌ها برای ایجاد یک زبان نوشتاری مشترک نیز تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده است.

اکنون هوش مصنوعی می‌تواند در توسعه و گسترش این زبان نقشی مشابه رسانه‌های چاپی و رادیو در گذشته ایفا کند؛ با این تفاوت که ابزارهای دیجیتال قواعد زبانی را مستقیماً در پیام‌ها، ترجمه‌ها و ارتباطات روزمره به کار می‌گیرند. از همین رو، تعیین اینکه این ابزارها بر اساس کدام گویش و قواعد نوشتاری فعالیت کنند و چه کسانی درباره آن تصمیم بگیرند، اهمیت اساسی دارد.

پلتفرم مزد‌ک با هدف پاسخ‌گویی به این نیاز، سه گونه زبانی کرمانجی، سورانی و کرمانجکی یا زازاکی را در یک مجموعه گرد آورده است. این پلتفرم امکان اصلاح املای کلمات، ترجمه میان گویش‌ها، تبدیل گفتار به نوشتار و خواندن متون با صدای کردی را فراهم می‌کند.

فرهات بایسال، بنیان‌گذار مزد‌ک، معتقد است مدل‌های عمومی هوش مصنوعی، مانند چت‌جی‌پی‌تی و جمنای، هنوز شناخت عمیقی از زبان کردی ندارند و گاهی در مواجهه با واژگان ناشناخته، معادل‌های نادرست تولید می‌کنند. یک پژوهش دانشگاهی در اقلیم کردستان نیز نشان داده است دقت چت‌جی‌پی‌تی در پاسخ‌گویی به زبان سورانی حدود ۷۰ درصد است و این مدل در زمینه ادبیات کلاسیک و تاریخ کردی عملکرد ضعیف‌تری دارد. برخی گونه‌ها، از جمله زازاکی، نیز هنوز در بسیاری از ابزارهای عمومی پشتیبانی نمی‌شوند.

با این حال، تعیین استانداردهای زبان کردی همچنان با چالش‌هایی روبه‌روست. در اقلیم کردستان، وزارت آموزش و پرورش و آکادمی کردی در تدوین و تأیید قواعد نوشتاری سورانی نقش دارند، اما برای کرمانجی مرجع واحد و مورد توافقی وجود ندارد. محسن احمد عمر، رئیس کمیته واژه‌نامه و گویش‌های آکادمی کردی، سورانی را الگویی برای توسعه زبان نوشتاری کردی می‌داند، اما تأکید دارد که هیچ‌یک از گویش‌ها نباید کنار گذاشته شوند.

بایسال نیز تأکید می‌کند هدف مزدهک جایگزینی نهادهای علمی یا ادغام کرمانجی در سورانی نیست، بلکه این پلتفرم می‌خواهد هر گویش را با قواعد نوشتاری خود حفظ کند و ارتباط میان گویشوران را تسهیل کند؛ به‌گونه‌ای که برای مثال، فردی در سلیمانیه بتواند بدون واسطه زبان انگلیسی با فردی در آمد یا دیاربکر ترکیه به زبان کردی ارتباط برقرار کند.

بر اساس آمار شرکت، این پلتفرم در بیش از ۱۰۰ کشور استفاده می‌شود و تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار پیام، ۲۵ هزار ترجمه و پنج میلیون نسخه صوتی در آن ثبت شده است. مزد‌ک همچنین در حال توسعه خدماتی برای رسانه‌ها، نهادهای عمومی و برنامه‌نویسان است تا امکان اصلاح املایی مطالب، تبدیل آرشیوهای صوتی و تصویری به متن قابل جست‌وجو و استفاده از ترجمه و گویاسازی کردی در نرم‌افزارهای مختلف فراهم شود.

در کنار این فعالیت‌ها، مرکز هوش مصنوعی دانشگاه کوردستان هه‌ولیر با همکاری آکادمی کردی نیز پلتفرمی برای اصلاح املایی، ترجمه و تبدیل گفتار به نوشتار توسعه داده است. دولت اقلیم کردستان هم در فوریه ۲۰۲۶ از هفت پروژه مرتبط با فناوری زبان کردی، از جمله افزونه اصلاح املایی برای نرم‌افزارهای ورد و اکسل، خبر داد.

آمارگی معتقد است اهمیت این اقدامات تنها به تسهیل استفاده از زبان کردی در فناوری محدود نمی‌شود، بلکه هوش مصنوعی می‌تواند در ثبت میراث شفاهی این زبان نیز نقش داشته باشد. بخش بزرگی از فرهنگ و ادبیات کردی در آوازهای دنگبِژها، قصه‌های شفاهی، نوارهای کاست و ضبط مراسم و مناسبت‌های اجتماعی باقی مانده است. فناوری‌های جدید می‌توانند این آثار را به متن تبدیل کنند و امکان جست‌وجو، ترجمه و نگهداری آن‌ها را فراهم آورند.

بایسال هدف خود را این می‌داند که طی پنج سال آینده، گویشوران کردی بتوانند بدون تفاوت میان کرمانجی، سورانی و کرمانجکی، فعالیت‌های دیجیتال خود را به زبان مادری انجام دهند و کردی از یک زبان حاشیه‌ای در ابزارهای فناوری به زبانی پیش‌فرض در تلفن‌های همراه، دستیارهای هوشمند و خدمات روزمره تبدیل شود.

این تحلیل در نهایت تأکید می‌کند که هوش مصنوعی به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات تاریخی زبان کردی را حل کند. تحقق ظرفیت‌های آن به حفظ تنوع گویشی، تدوین قواعد مورد توافق، مشارکت گویشوران و ایجاد زیرساخت‌هایی مستقل از اولویت‌های تجاری شرکت‌های بزرگ فناوری بستگی دارد. از این منظر، مسئله اصلی فقط تولید ابزارهای هوشمند به زبان کردی نیست، بلکه فراهم کردن امکان تصمیم‌گیری جامعه کردی درباره آینده دیجیتال زبان خود است.