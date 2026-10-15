واردات خودروهای کارکرده مدل ۲۰۲۲ به منطقه آزاد قصرشیرین آزاد می شود

سرویس کرمانشاه _ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قصرشیرین با اشاره به پیگیری های مستمر دکتر حبیبی استاندار کرمانشاه، از اخذ مجوز واردات خودروهای کارکرده به این منطقه در آینده نزدیک خبر داد و گفت: به‌زودی خودروهای کارکرده با مدل ساخت ۲۰۲۲ به بعد نیز وارد چرخه واردات منطقه آزاد قصرشیرین خواهند شد.

به گزارش کردپرس؛ رضا قبادی‌مهر با اشاره به روند ورود خودروهای جدید به منطقه اظهار کرد: تاکنون بیش از ۶۰۰ دستگاه خودروی صفر کیلومتر وارد منطقه آزاد قصرشیرین شده است و پیش‌بینی می‌کنیم این تعداد تا پایان سال به یک‌هزار و ۵۰۰ دستگاه برسد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قصرشیرین با اشاره به استقبال خوب مردم از طرح واردات خودرو افزود: امیدواریم با تداوم این روند و فراهم شدن بسترهای لازم، بتوانیم خدمات بیشتری به مردم ارائه دهیم.

قبادی‌مهر درباره جزئیات واردات خودروهای کارکرده نیز گفت: جزئیات، شرایط و نحوه واردات این خودروها به‌زودی از طریق سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قصرشیرین اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به پیگیری دکتر حبیبی استاندار کرمانشاه پیش‌بینی می‌کنیم با همکاری شرکت‌های منتخب واردکننده خودرو، بزودی شاهد ورود خودروهای کارکرده به منطقه آزاد قصرشیرین باشیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قصرشیرین در پایان با تأکید بر رویکرد حمایتی این سازمان خاطرنشان کرد: هدف ما حمایت از اقشار متوسط و عموم مردم و فراهم کردن امکان دسترسی به خودروهای استاندارد با قیمت مناسب‌تر است تا شهروندان بتوانند با هزینه کمتری از این خودروها استفاده کنند.