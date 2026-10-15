به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در آیین افتتاح این طرح، احیای هزاران هکتار از اراضی مستعد منطقه را عاملی مؤثر در تقویت امنیت غذایی، توسعه متوازن منطقه‌ای، افزایش ظرفیت‌های صادراتی و ایجاد اشتغال مولد عنوان کرده و افزود: بهره‌برداری از این پروژه می‌تواند زمینه احداث و توسعه صنایع تبدیلی و پایین‌دستی را فراهم کند.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی و استفاده از الگوهای نوین کشت و روش‌های صیانتی برای افزایش بهره‌وری و درآمد کشاورزان، خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان و مروجان کشاورزی برای انتقال دانش و فناوری‌های نوین به بهره‌برداران در دستورکار است.

استاندار آذربایجان‌غربی برگزاری مستمر دوره‌های آموزشی برای کشاورزان را نیز ضروری دانسته و افزود: ظرفیت‌های ایجاد شده در منطقه باید با ارتقای دانش فنی و اصلاح شیوه‌های تولید به نتایج ملموس اقتصادی منجر شود تا تحول در کشاورزی صنعتی استان به‌صورت واقعی محقق شود.

رحمانی در پایان با تأکید بر معرفی هدفمند فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های نوآوری منطقه در قالب رویداد «اینوا»، اضافه کرد: بهره‌برداری از این پروژه زمینه‌ساز ارزش‌آفرینی اقتصادی، توسعه صنایع وابسته، رونق صادرات و تحقق توسعه پایدار در آذربایجان‌غربی است.

طرح توسعه بهره‌برداری از رودخانه ارس در پایاب سد کرم‌آباد شهرستان شوط، با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.



این طرح زیربنایی در گستره‌ای بالغ بر ۵ هزار و ۱۷۶ هکتار اجرا شده و با ارتقای بهره‌وری منابع آب، زمینه افزایش تولید محصولات کشاورزی و تقویت امنیت غذایی در شمال آذربایجان‌غربی را فراهم می‌کند.



برای اجرای این پروژه ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و ارزش به‌روز آن ۲۸ هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.









