خانه / فیلم / خبر / سرخط خبرهای 8 آذر خبرگزاری کردپرس مرورگر شما از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند. ویدئو خبر نویسنده: گروه فیلم کردپرس ۱۴۰۵/۰۹/۰۸ ۱۳:۵۰ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰) اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ سرخط خبرهای 8 آذر خبرگزاری کردپرس سرخط خبرهای 8 آذر منتشر شده در خبرگزاری کردپرس در استودیو خبر تقدیم حضور مخاطبان می شود. صفحه ویدئویی پلیر مستقیم مطالعه بیشتر خبر قبلی و بعدی خبر قبلی نگهداری ٣٠٩ کودک در مراکز سلامت اجتماعی آذربایجان غربی خبر بعدی شهرستان مهاباد رتبه ششم نرخ باسوادی در آذربایجان غربی شد
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