ورود نیروهای رژیم صهیونیستی به چند روستای قنیطره و ایجاد سه ایست بازرسی

توقف فعالیت تجاری گذرگاه سمالکا و بسته‌شدن گذرگاه الولید در مرز سوریه و عراق