کردپرس
کشته شدن یک سرباز ترکیه‌ای در شمال عراق
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ ۲۲:۳۱ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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کشته شدن یک سرباز ترکیه‌ای در شمال عراق

وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که یک سرباز ترکیه‌ای که در شمال عراق هدف تیراندازی قرار گرفته و مجروح شده بود، امروز جان باخت.

بە گزارش کردپرس وزارت دفاع ترکیه امروز چهارشنبه از کشته شدن یکی از سربازان خود در شمال عراق خبر داد.

در بیانیه وزارت دفاع ترکیه آمده است که یک سرباز ترکیه ای در حین انجام ماموریت در منطقه عملیاتی پنجه قفل در یک حادثه تیراندازی مجروح شد.

یاشار گولر وزیر دفاع ترکیه متعاقبا اعلام کرد که با وجود همه مداخلات پزشکی، تلاش برای نجات این سرباز موفق نبود و او در 14 اکتبر جان باخت.

در بیانیه وزارت دفاع ترکیه اشاره‌ای به دلایل تیراندازی که منجر به کشته شدن این نظامی ترکیه‌ای شد، نشده است.

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