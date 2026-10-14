وقوع حادثه در مدرسه نیمه تمام خیرساز مهاباد/٤ کارگر مصدوم شدند

به گزارش کردپرس، صلاح کردستانی، درباره حادثه رخ‌داده برای کارگران در محل احداث یک مدرسه خیرساز گفت: ساخت مدرسه ٦ کلاسه خیر ساز در کوی هژار مهاباد از یک سال و نیم قبل شروع شد و حدود ٣٠ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

او افزود: ولی متاسفانه اخیرا به دلیل نقص فنی در ساخت و ساز و وقوع حادثه در راه پله این مدرسه نیمه تمام ٤ کارگر مصدوم شدند.

معاون عمرانی فرمانداری مهاباد، گفت: این حادثه تلفات جانی نداشته است و حال عمومی ۴ کارگر شاغل مصدوم شده مطلوب است/.