سرویس آذربایجان غربی- استاندار آذربایجان‌غربی بر ضرورت تکمیل پروژه راهبردی تقاطع ایواوغلی تأکید کرده و گفت: براساس مصوبه هیئت دولت، این طرح باید حداکثر ظرف یک سال به پایان برسد.

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در جریان بازدید از تقاطع ایواوغلی با اشاره به موقعیت ممتاز جغرافیایی منطقه، افزود: این محور از یک سو به منطقه آزاد ماکو، مرز ترکیه و کشورهای اروپایی و از سوی دیگر به منطقه آزاد ارس و مسیرهای ارتباطی جمهوری آذربایجان و روسیه متصل می‌شود و نقش مهمی در تقویت جایگاه ترانزیتی استان دارد.

او همچنین با بیان اینکه این مسیر به مرز رازی خوی و از طریق شبکه راه‌های استان به گذرگاه‌های سرو، تمرچین و کیله ارتباط دارد، خاطرنشان کرد: پیوند این محور با کریدور شرق به غرب کشور و مسیرهای ارتباطی مرند، تبریز، مشهد و سرخس، اهمیت آن را در شبکه حمل‌ونقل ملی دوچندان کرده است.

استاندار آذربایجان‌غربی به بلاتکلیفی طولانی‌مدت این پروژه و پیشرفت آن در پی حمایت دولت چهاردهم نیز اشاره کرده و افزود: بخش عمده ترددهای منطقه آزاد ماکو از این مسیر انجام می‌شود و تکمیل آن برای کاهش ترافیک و صیانت از جان و مال مردم ضرورت دارد.

رحمانی همچنین با تأکید بر لزوم تسریع در تأمین منابع مالی، خواستار پایبندی همه طرف‌های تفاهم‌نامه به تعهدات خود شده و اضافه کرد: تأخیر در تأمین اعتبار نباید مانع پیشبرد پروژه شود.

او در پایان با اشاره به نقش رسانه‌ها در پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای، خواستار مطالبه‌گری مستمر برای تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی آذربایجان‌غربی شد.