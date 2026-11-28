به گزارش کردپرس، رضا رحمانی امروز در جلسه شورای مدیران استانداری آذربایجان‌غربی، با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از تجربیات سال گذشته در حوزه انرژی، افزود: باید ذخایر سوخت پیش‌بینی و تأمین شود و شرایط تولید و آماده‌سازی کالاهای اساسی از جمله آرد به‌گونه‌ای مدیریت شود که خللی در تأمین نیازهای مردم ایجاد نشود.



او همچنین با تأکید بر تأمین پایدار آب شرب و استمرار فعالیت نانوایی‌ها، خاطرنشان کرد: حتی در شرایط قطعی یا افت فشار گاز نیز نباید فعالیت نانوایی‌ها متوقف شود و لازم است تمام مشکلات و موانع موجود احصا و اعلام شود تا برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری و تدبیر لازم اتخاذ شود.



استاندار آذربایجان‌غربی به سفر شهرستانی هفته گذشته به مناطق شمالی استان و بررسی پروژه‌های زیرساختی نیز اشاره کرده و افزود: در این سفر واحد فرآوری طلا در چالدران افتتاح شد و تکمیل و بهره‌برداری از فاز دوم پروژه در حوزه مس نیز در دستورکار قرار دارد.



رحمانی همچنین با اشاره به هفته بسیج و نقش‌آفرینی بسیجیان در استان، اضافه کرد: به بسیجی بودن افتخار می‌کنیم و امام شهید با برنامه‌ها و تفکر خود، نظام و کشور را بیمه کرد.



او در پایان بر ضرورت هماهنگی و پیگیری مستمر دستگاه‌های اجرایی تأکید کرده و افزود: تمامی سناریوهای احتمالی باید از هم‌اکنون بررسی و برای هر شرایطی برنامه مشخصی تدوین شود تا با آمادگی کامل، از بروز مشکل در تأمین نیازهای ضروری و خدمات‌رسانی به مردم جلوگیری شود.





