سرویس سوریه - شورای میهنی کُردهای سوریه (ENKS) با انتقاد از نادیده گرفته شدن این شورا در دعوت‌های مربوط به نشست‌های مؤسسه MERI، بر ضرورت رعایت تکثرگرایی سیاسی و مشارکت همه جریان‌های سیاسی کُرد در چنین نشست‌هایی تأکید کرد.

به گزارش کردپرس، شورای میهنی کُردهای سوریه (ENKS) با انتشار بیانیه‌ای درباره نشست‌های مؤسسه MERI، خواستار رعایت فراگیری و توازن در دعوت از شخصیت‌ها، دانشگاهیان و جریان‌های سیاسی برای مشارکت در نشست‌های مرتبط با مسائل کُردها، به‌ویژه مسئله کُرد در سوریه شد.

این شورا تأکید کرد که دعوت‌های مؤسسه MERI برای میزبانی از شخصیت‌ها و دانشگاهیانی که به مسائل کُردها اهمیت می‌دهند، باید همه جریان‌های سیاسی را در بر بگیرد و شورای میهنی کُردهای سوریه، احزاب و دیگر نیروهای سیاسی نیز بدون تبعیض و کنار گذاشته شدن به این نشست‌ها دعوت شوند.

در بخش دیگری از این بیانیه، ENKS نادیده گرفته شدن خود به‌عنوان یکی از جریان‌های اصلی سیاسی کُرد را مورد انتقاد قرار داد و اعلام کرد که کنار گذاشتن جریانی که در نمایندگی مطالبات مردم کُرد نقش دارد، پیام‌های منفی به افکار عمومی کُردها منتقل می‌کند.

این شورا در بیانیه خود تصریح کرد که چنین رویکردی به تقویت موضع مشترک و گفت‌وگوی مسئولانه کمکی نمی‌کند و اگر هدف از برگزاری این نشست‌ها علمی و دانشگاهی است، بهتر است دعوت‌ها به‌صورت فراگیر و متوازن انجام شود.

ENKS همچنین بر ضرورت فراهم کردن زمینه برای طرح دیدگاه‌ها و نظرات متفاوت در میان کُردها تأکید کرد و خواستار تضمین مشارکت همه جریان‌ها، بدون حذف و نادیده گرفتن هیچ طرفی شد.

قدردانی ENKS از مؤسسه بارزانی

شورای میهنی کُردهای سوریه در پایان بیانیه خود از مؤسسه بارزانی به دلیل پیگیری این موضوع و توجه به آن قدردانی کرد و تلاش‌های این مؤسسه برای رفع کاستی‌های موجود را ارزشمند دانست.

این شورا تأکید کرد که مسئله کُرد فراتر از آن است که تنها از منظر یک جریان سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و خدمت به مردم کُرد مستلزم احترام به تکثرگرایی سیاسی و تضمین مشارکت همه طرف‌ها، به دور از حذف و نادیده گرفتن دیدگاه‌های متفاوت است.