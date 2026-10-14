راهیابی ١٣ اثر به بخش رقابتی جشنواره منطقه ای تئاتر خیابانی زاب

سرویس آذربایجان غربی- رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پیرانشهر گفت: از مجموع ۸۴ اثر ارسالی به چهارمین جشنواره منطقه‌ای نمایش خیابانی «زاب»، ۱۳ اثر برای حضور در بخش رقابتی این رویداد هنری انتخاب شدند.

به گزارش کردپرس از ایرنا؛ موسی تسبیحی در این باره اظهار کرد: پس از ارزیابی و بررسی کارشناسی آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره، آثار منتخب در ۲ بخش اجراهای قطعی و رزرو معرفی شدند و یک نمایش نیز به عنوان مهمان ویژه در این دوره حضور خواهد داشت.

وی افزود: آثار منتخب از استان‌های آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی، کردستان، کرمانشاه، همدان، لرستان و ایلام هستند که هنرمندان این مناطق در چهارمین دوره جشنواره منطقه‌ای نمایش خیابانی «زاب» با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

تسبیحی ادامه داد: در میان آثار انتخاب‌شده، نمایش «یەک - 1» به کارگردانی صابر حمزه‌زاده از پیرانشهر، «گاری‌نشین» به کارگردانی یوسف رحیمی از بوکان و «O-» به کارگردانی حجت قاسم‌نژاد افشار از تکاب، نمایندگان آذربایجان‌غربی در بخش اجرای قطعی هستند.

وی بیان کرد: نمایش‌های «خانه به دوشان» از بناب، «پیره‌دار» و «حسنک» از سنندج، «رؤیای من» و «مخترع بی‌پول» از سقز، «فرمول چهار؛ نتیجه ۱» از کرمانشاه، «غول زباله‌خور» از همدان، «بلوط سبز» از خرم‌آباد و «گرسنگان» از ایلام نیز در فهرست آثار منتخب قرار دارند.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پیرانشهر اضافه کرد: نمایش‌های «کفش آرزوها» از سردرود و «وضعیت آبی و قرمز» از سقز نیز به عنوان آثار رزرو معرفی شده‌اند.

تسبیحی گفت: نمایش «سیاه‌بازی لشکری پارچه‌فروش» از مشهد نیز به عنوان اجرای مهمان ویژه در چهارمین جشنواره منطقه‌ای نمایش خیابانی «زاب» به صحنه خواهد رفت.

وی با اشاره به گستره جغرافیایی آثار ارسالی اظهار کرد: از مجموع ۸۴ اثر دریافت‌شده، ۲۴ اثر از آذربایجان‌غربی، ۱۲ اثر از آذربایجان‌شرقی، ۱۲ اثر از کرمانشاه، ۱۰ اثر از کردستان، ۶ اثر از همدان، سه اثر از ایلام، ۲ اثر از لرستان، ۲ اثر از اردبیل و ۲ اثر از اقلیم کردستان عراق به دبیرخانه ارسال شده بود؛ همچنین ۱۰ پرونده فاقد مشخصات نیز در میان آثار دریافتی قرار داشت.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پیرانشهر یادآور شد: جدول زمان‌بندی و مکان اجرای عمومی نمایش‌ها در سطح شهرستان مرزی پیرانشهر از سوی دبیرخانه جشنواره اطلاع‌رسانی خواهد شد.