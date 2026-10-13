سرویس جهان- الهام احمد، عضو کرد پارلمان سوریه، با اشاره به ادامه اشغال خانه‌های آوارگان کرد عفرین، تنش‌های اخیر در حسکه و ابهام درباره پذیرش هویت کردی از سوی دولت دمشق، تأکید کرد که با وجود پیشرفت روند ادغام، کردهای سوریه همچنان با چالش‌های جدی امنیتی و سیاسی روبه‌رو هستند.

به گزارش کردپرس، الهام احمد، عضو پارلمان سوریه، اعلام کرد حدود یک‌هزار و ۲۰۰ خانواده وابسته به گروه‌های مسلح و اسکان‌یافتگان عرب همچنان خانه‌های آوارگان کرد عفرین را در اختیار دارند و برای تخلیه این املاک از مالکان اصلی پول مطالبه می‌کنند؛ موضوعی که با وجود بازگشت صدها خانواده آواره به عفرین، همچنان حل‌نشده باقی مانده است.

الهام احمد روز سه‌شنبه ۱۳ اکتبر به نشریه نیوریجن گفت برخی از خانواده‌های وابسته به نیروهای مسلح در خانه‌های متعلق به آوارگان کرد عفرین سکونت دارند، در حالی که شماری از اعضای این گروه‌ها در دمشق زندگی می‌کنند، اما همچنان املاک آوارگان را در اختیار دارند و برای تخلیه آنها از مالکان اصلی پول می‌خواهند.

الهام احمد با اشاره به وضعیت اقتصادی آوارگان گفت این خانواده‌ها پس از سال‌ها دوری از خانه‌های خود و تحمل مشکلات معیشتی، توان پرداخت چنین مبالغی را ندارند و مطالبه پول برای بازپس‌گیری املاکشان اقدامی تحریک‌آمیز است. به گفته او، مقام‌های کرد برای حل این مسئله با وزارت دفاع سوریه در تماس هستند.

عفرین، منطقه‌ای اکثرا کردنشین، در سال ۲۰۱۸ به تصرف ترکیه و گروه‌های مسلح مورد حمایت آن درآمد و در پی این تحولات، بیش از ۱۳۷ هزار نفر از ساکنان بومی آن آواره شدند. در چارچوب توافق ۲۹ ژانویه میان مقام‌های کرد و دولت سوریه، صدها خانواده آواره از ابتدای سال جاری به عفرین بازگشتند و آخرین گروه از بازگشت‌کنندگان نیز در اواخر ماه مه وارد این منطقه شدند.

الهام احمد بازگشت آوارگان را گامی مثبت دانست، اما تأکید کرد خودداری برخی خانواده‌های وابسته به گروه‌های مسلح و اسکان‌یافتگان عرب از تخلیه خانه‌ها، مانع بازگشت کامل آوارگان و بازپس‌گیری املاک از سوی صاحبان اصلی آنها شده است.

مسئله بازگشت آوارگان عفرین یکی از محورهای توافق ۲۹ ژانویه میان مقام‌های کرد و دمشق است که با هدف پایان دادن به درگیری‌ها و ادغام نهادها و نیروهای اداره خودگردان در ساختار دولت سوریه امضا شد.

الهام احمد که پیش از آغاز روند ادغام، ریاست دفتر روابط خارجی اداره خودگردان را بر عهده داشت، اکنون عضو پارلمان سوریه است و قرار است در کمیته روابط خارجی این نهاد نیز فعالیت کند. الهام احمد گفت هدف کنونی مقام‌های کرد، دستیابی به توافقی با دمشق است که زمینه مشارکت کردها در اداره و بازسازی کشور را فراهم کند و در عین حال، هویت کردی آنان را به رسمیت بشناسد.

الهام احمد با اشاره به تجربه تاریخی کردها در مواجهه با دولت‌های مختلف گفت کردها می‌خواهند جایگاه خود را در سوریه پیدا کنند و در ساختن آینده این کشور نقش داشته باشند، اما همچنان این نگرانی وجود دارد که دولت سوریه تا چه اندازه هویت کردی را بپذیرد.

الهام احمد همچنین اعلام کرد روند ادغام نیروهای تحت رهبری کردها در ساختار دولت سوریه حدود ۹۰ درصد پیشرفت داشته است. نیروهای دموکراتیک سوریه که ستون اصلی نظامی اداره خودگردان به شمار می‌رفتند، در اواخر ماه اوت منحل شدند و مظلوم عبدی، فرمانده پیشین این نیروها، اکنون به‌عنوان مشاور رئیس‌جمهور سوریه فعالیت می‌کند.

بخش دیگری از اظهارات الهام احمد به ناآرامی‌های اخیر در استان حسکه اختصاص داشت. اعتراض‌های حامیان دولت سوریه در اوایل هفته جاری به درگیری و حمله به نمادهای کردی منجر شد و چندین نفر زخمی شدند. این حوادث در ادامه، اعتراض‌های متقابل ساکنان کرد و درخواست مقام‌ها برای حفظ آرامش را در پی داشت.

الهام احمد برخی جریان‌های ملی‌گرای افراطی را به تلاش برای ایجاد اختلاف میان کردها و اعراب متهم کرد و گفت این جریان‌ها می‌خواهند چنین تصویری ایجاد کنند که اعراب همواره مخالف کردها هستند و دو جامعه نمی‌توانند در کنار یکدیگر زندگی کنند. الهام احمد همچنین بقایای حکومت بشار اسد و افرادی را که به گفته او برای ایجاد ناآرامی پول دریافت می‌کنند، به تحریک این حوادث متهم کرد.

الهام احمد استاندار حسکه و رئیس نیروهای امنیت داخلی را نیز مسئول جلوگیری از تکرار چنین حوادثی دانست.

نورالدین عیسی احمد، استاندار حسکه که در ماه فوریه از سوی احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، منصوب شد، روز جمعه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از معترضان خواست ماهیت مسالمت‌آمیز تجمع‌های خود را حفظ کنند. او هشدار داد تخریب اموال و درگیری نه‌تنها به تحقق مطالبات معترضان کمک نمی‌کند، بلکه امنیت جامعه را نیز به خطر می‌اندازد.