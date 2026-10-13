آغاز فعالیت آکادمی ملی هوش مصنوعی ایران در کردستان با انتصاب نماینده استانی

در راستای توسعه آموزش، ترویج دانش و گسترش کاربردهای هوش مصنوعی، فعالیت نمایندگی استانی آکادمی ملی هوش مصنوعی ایران در کردستان آغاز شد.

به گزارش کرد پرس، روابط عمومی آکادمی ملی هوش مصنوعی ایران، اعلام کرد بر اساس حکم صادرشده از سوی این آکادمی و در پی مصوبه هیئت‌مدیره، سروه گرجی‌پور به مدت دو سال به‌عنوان نماینده آکادمی ملی هوش مصنوعی ایران در استان کردستان منصوب شده است.

در متن این حکم، با اشاره به شایستگی، توانمندی و تعهد وی، این انتصاب در چارچوب اهداف آکادمی برای پیشبرد آموزش، ترویج دانش و توسعه کاربردهای هوش مصنوعی صورت گرفته است.

آغاز فعالیت نمایندگی آکادمی در استان کردستان را می‌توان گامی در مسیر گسترش ظرفیت‌های آموزشی و ترویجی این حوزه در سطح منطقه‌ای دانست؛ ظرفیتی که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه همکاری میان فعالان حوزه فناوری، مراکز آموزشی، دانشگاه‌ها، نهادهای فرهنگی و بخش خصوصی استان باشد.