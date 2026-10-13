سرویس سوریه - ترکیه با استقرار ۱۲۴ پایگاه و مرکز نظامی در مناطق مختلف سوریه، همچنان در بخش‌هایی از این کشور حضور نظامی دارد؛ حضوری که به گفته منابع محلی، بازگشت هزاران آواره سوری به روستاها و مناطق محل سکونتشان را با مانع مواجه کرده است.

به گزارش کردپرس، بر اساس اطلاعات منتشرشده، ترکیه در مجموع ۱۲۴ پایگاه و مرکز در سوریه دارد که ۱۲ مورد از آن‌ها پایگاه نظامی و ۱۱۲ مورد دیگر مراکز مختلف این کشور هستند. این مراکز در شش استان سوریه پراکنده شده‌اند؛ به‌طوری‌که ۵۶ مرکز در حلب، ۵۱ مرکز در ادلب، ۹ مرکز در رقه، پنج مرکز در حسکه، دو مرکز در لاذقیه و یک مرکز در حماه قرار دارند.

حضور نظامی ترکیه در بخش‌هایی از سوریه و استقرار نیروهای این کشور در تعدادی از روستاها، به یکی از موانع بازگشت ساکنان آواره به مناطق محل سکونتشان تبدیل شده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، هزاران آواره سوری در انتظار خروج نیروهای ترکیه از روستاهای خود هستند تا بتوانند به خانه‌ها و زمین‌هایشان بازگردند.

پایگاه‌های نظامی ترکیه مانع بازگشت آوارگان شده‌اند

بر اساس اطلاعات موجود، ترکیه در گره‌سپی ۹ پایگاه نظامی و در سره‌کانی پنج پایگاه دارد. همچنین نیروهای ترکیه در روستاهای الفرج، داوودیه، العریشه، المناغ و العامریه مستقر شده و این مناطق را به مراکز نظامی تبدیل کرده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که به دلیل استقرار نیروهای ترکیه، ساکنان این روستاها امکان بازگشت به محل سکونت خود را ندارند.

در منطقه عفرین نیز وضعیت حضور نظامی ترکیه در برخی روستاها همچنان مورد توجه است. بر اساس این گزارش، نیروهای ترکیه پس از هشت سال حضور در روستاهای باسلی و چیه، در سال ۲۰۲۶ از این دو روستا خارج شده‌اند؛ با این حال، همچنان در روستاهای جلبیر، درویش و شیخ خورزه‌بانی حضور دارند.

همچنین گزارش‌هایی درباره ادامه حضور نیروهای ترکیه در هشت روستا در مناطق عفرین و سره‌کانی منتشر شده است. در منطقه الباب، واقع در شرق استان حلب، نیز روستاهای الشیخ ناصر و الشیخ عقیل در نتیجه استقرار پایگاه‌های ترکیه با خسارت‌هایی مواجه شده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، هزاران آواره سوری در انتظار خروج نیروهای ترکیه و تخلیه پایگاه‌های نظامی این کشور از روستاهایشان هستند تا امکان بازگشت به مناطق محل سکونت خود را پیدا کنند.

تمدید مأموریت نیروهای ترکیه در سوریه و عراق

پارلمان ترکیه در اکتبر ۲۰۲۵ با درخواست ریاست‌جمهوری این کشور برای تمدید حضور نیروهای نظامی ترکیه در سوریه و عراق به مدت سه سال موافقت کرد.

یاشار گولر، وزیر دفاع ترکیه، نیز در اظهاراتی اعلام کرده است که زمان خروج نیروهای این کشور از سوریه و عراق مشخص نیست و عقب‌نشینی آن‌ها به برقراری ثبات و وضعیت امنیتی در منطقه بستگی دارد.

در همین حال، گزارش‌هایی درباره برنامه‌ریزی ترکیه برای ایجاد پایگاه‌های جدید در سوریه با هدف آموزش ارتش سوریه منتشر شده است. بر اساس این گزارش‌ها، احمد الشرع، رئیس دولت موقت سوریه، و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در فوریه ۲۰۲۵ درباره این موضوع به توافق رسیده بودند.

با این حال، ترکیه تاکنون به‌صورت رسمی اعلام نکرده است که برای آموزش ارتش سوریه پایگاه‌های نظامی جدیدی در این کشور ایجاد خواهد کرد. برخی منابع ترکیه‌ای نیز گفته‌اند که این موضوع همچنان در حال بررسی است.

مخالفت رژیم صهیونیستی با ایجاد پایگاه‌های جدید ترکیه در سوریه

گسترش حضور نظامی ترکیه در سوریه با مخالفت اسرائیل نیز مواجه شده است. گیدئون سعار، وزیر امور خارجه اسرائیل، در اظهاراتی که خبرگزاری فرانسه منتشر کرده، گفته است که تل‌آویو دیگر اجازه نخواهد داد ترکیه در سوریه مداخله کند.

بر اساس این گزارش، اسرائیل فرودگاه نظامی ابوالظهور را هشت بار هدف حمله هوایی قرار داده است. دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نیز مدعی شده است که سوریه به نیروهای ترکیه اجازه داده بود در یک پایگاه هوایی مستقر شوند.

دفتر نتانیاهو همچنین اعلام کرده است که اسرائیل بارها به سوریه هشدار داده بود گسترش حضور نظامی ترکیه می‌تواند امنیت اسرائیل را تهدید کند، اما این هشدارها از سوی دمشق نادیده گرفته شده است.

در مجموع، ادامه حضور نظامی ترکیه در مناطق مختلف سوریه، علاوه بر ایجاد تنش میان بازیگران خارجی، بر وضعیت روستاهای آسیب‌دیده و آوارگانی که در انتظار بازگشت به خانه‌های خود هستند نیز تأثیر گذاشته است. بر اساس گزارش منتشرشده، تخلیه پایگاه‌ها و مراکز نظامی ترکیه از مناطق محل سکونت آوارگان، یکی از عوامل مؤثر در فراهم شدن زمینه بازگشت آن‌ها به شمار می‌رود.