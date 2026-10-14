وزیر امور داخلی اقلیم کردستان در پنل نشست میری در اربیل، مواضع صریحی درباره امنیت عراق و خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی بیان کرد.

به گزارش کردپرس، ریبر احمد، وزیر امور داخلی اقلیم کردستان، در پنل نشست «میری» در اربیل، با اشاره به وضعیت امنیتی عراق و آینده حضور نیروهای ائتلاف بین‌المللی، نسبت به بازگشت تهدید تروریسم هشدار داد.

وی تأکید کرد که داعش از بین نرفته و به گفته او، این گروه امروز حتی از سال ۲۰۱۴ قدرتمندتر است. ریبر احمد افزود که زمینه‌های بازگشت افراط‌گرایی همچنان در عراق و منطقه وجود دارد و نباید خطر احیای تروریسم نادیده گرفته شود.

وزیر امور داخلی اقلیم کردستان همچنین تصمیم برای خروج ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا از عراق را بیشتر یک تصمیم سیاسی تا امنیتی دانست و گفت نهادهای نظامی عراق همچنان به پشتیبانی هوایی، اطلاعاتی و فنی نیاز دارند.

ریبر احمد در بخش دیگری از سخنان خود، مواد مخدر، فساد و جرایم سازمان‌یافته را از جمله تهدیدهای جدی علیه جامعه عراق عنوان کرد و هشدار داد که این تهدیدها به‌صورت خاموش در حال آسیب‌زدن به جامعه هستند و در برخی موارد می‌توانند خطرناک‌تر از تروریسم باشند.

وی همچنین بر ضرورت تقویت همکاری‌های امنیتی عراق با کشورهای غربی تأکید کرد و گفت عراق نباید خود را منزوی کند، بلکه باید در زمینه‌های امنیتی، آموزشی و تسلیحاتی، توافق‌های دوجانبه جدیدی با کشورهای اروپایی و آمریکا منعقد کند.