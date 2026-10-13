دیدار هیئت زنان حزب دَم پارتی با حزب اتحاد دموکراتیک در کوبانی

سرویس سوریه - هیئتی از زنان حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دَم پارتی) که از کُردستان ترکیه به مناطق کُردنشین سوریه سفر کرده است، با حضور در شهر کوبانی با مقامات PYD دیدار کرد.

به گزارش کردپرس، هیئت زنان حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها(دَم پارتی) که روز ۷ اکتبر از کُردستان ترکیه وارد مناطق کُردنشین سوریه شده بود، روز ۱۳ اکتبر به شهر کوبانی رفت و با مقامات حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) دیدار کرد. این هیئت در مرکز حزب اتحاد دموکراتیک مورد استقبال قرار گرفت و نمایندگانی از نهادهای زنان نیز در مراسم استقبال حضور داشتند.

این هیئت متشکل از درویم دمیر، شهردار مشترک ماردین و سخنگوی کمیته دیپلماسی مدیریت‌های محلی؛ صفیه آلاداغ، شهردار مشترک منطقه ینی‌شهیر در آمد؛ سویم بیچیچی، شهردار مشترک منطقه فارقین در آمد؛ بلکیزه بش‌تاش اپوزدمیر، شهردار مشترک تاتوان و روکن دمیر، عضو کمیته دیپلماسی است.

این دیدار در چارچوب سفر هیئت زنان حزب دَم پارتی به مناطق کُردنشین سوریه انجام شده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، جزئیات بیشتری درباره محورهای گفت‌وگو و نتایج این دیدار اعلام نشده است.