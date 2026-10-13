خبر نویسنده: تحریریه کردپرس ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ۱۲:۳۴ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — ( ۰ )

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نچیروان بارزانی و مظلوم عبدی بر حفظ حقوق تمامی اقوام و اقلیت‌ها در سوریه تأکید کردند

«نچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کُردستان عراق در دیدار با «مظلوم عبدی»، وضعیتِ کلی سوریه، شرایط کُردها در این کشور و آخرین تحولاتِ منطقه‌ای را مورد بررسی قرار دادند و بر اهمیتِ حفظ صلح و ثبات تأکید کردند.

به گزارش کردپرس، نچیروان ادریس بارزانی» رئیس اقلیم کُردستان عراق دو‌‌شنبه شب 20 مهر ماه جاری (12 اکتبر 2026) در شهر اربیل از «مظلوم عبدی» و هیأت همراه استقبال کرد و در این دیدار، طرفین آخرین اتفاقات و وضعیت سوریه را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند. در این دیدار، دو طرف؛ وضعیتِ کلی سوریه، شرایط کُردها در این کشور و همچنین آخرین تحولاتِ منطقه‌ای را مورد بحث و بررسی قرار دادند و بر اهمیتِ حفظ صلح و ثبات تأکید کردند. در ادامه این نشست، رئیس اقلیم کُردستان بر حمایت خود از سوریه‌ای صلح‌آمیز و باثبات که در آن حقوق کُردها و تمامی اقوام و اقلیت‌ها در این کشور محفوظ باشد، تأکید کرد و همچنین تقویت روابط و همکاری میان عراق، اقلیم کُردستان و سوریه را با اهمیت و ضروری دانست. در بخش دیگری از این دیدار، «مظلوم عبدی» از مواضع رئیس اقلیم کُردستان عراق و حمایت مستمر وی از حقوق کُردها و همچنین تلاش‌هایش در راستای ترویج صلح و ثبات در سوریه، تشکر و قدردانی کرد.