خانه / فیلم / خبر / سرخط خبرهای21مهر خبرگزاری کردپرس مرورگر شما از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند. ویدئو خبر نویسنده: تحریریه کردپرس ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ۱۲:۵۶ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰) اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ سرخط خبرهای21مهر خبرگزاری کردپرس سرخط خبرهای21مهرمنتشر شده در خبرگزاری کردپرس در استودیو خبر تقدیم حضور مخاطبان می شود. صفحه ویدئویی پلیر مستقیم مطالعه بیشتر خبر قبلی و بعدی خبر قبلی نچیروان بارزانی و مظلوم عبدی بر حفظ حقوق تمامی اقوام و اقلیتها در سوریه تأکید کردند خبر بعدی بارندگی ها در آذربایجان غربی ٢٧ درصد بیشتر از میانگین بلندمدت
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