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خبر ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ۱۲:۵۶ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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سرخط خبرهای21مهر خبرگزاری کردپرس

سرخط خبرهای21مهرمنتشر شده در خبرگزاری کردپرس در استودیو خبر تقدیم حضور مخاطبان می شود.
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