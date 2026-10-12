اراضی صنعتی باید در خدمت تولید و اشتغال باشند

معاون استاندار کردستان:

سرویس کردستان - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف اراضی صنعتی راکد، گفت: زمین هایی که با هدف رونق تولید و ایجاد اشتغال به متقاضیان واگذار شده اند، نباید برای مدت طولانی بدون فعالیت باقی بمانند و باید در خدمت تولید واقعی و توسعه اقتصادی استان قرار گیرند.

به گزارش کرد پرس، ارسلان ازهاری روز دوشنبه در جلسه کارگروه ماده ۴۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت استان کردستان در سنندج، اظهار کرد: اراضی واگذارشده ای که پس از گذشت چند سال همچنان غیرفعال مانده اند، در کمیته پایش بررسی می شوند و بر اساس آخرین وضعیت اجرای طرح ها، درباره آنها در این کارگروه تصمیم گیری خواهد شد.

وی با بیان اینکه راکد ماندن اراضی صنعتی موجب هدررفت منابع ملی و محروم ماندن استان از ظرفیت های تولیدی و اشتغال زایی می شود، افزود: این موضوع باید با حساسیت ویژه پیگیری شود تا پس از تعیین تکلیف طرح ها و آزادسازی اراضی، امکان واگذاری آنها به متقاضیان واجد شرایط فراهم شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار کردستان همچنین بر ضرورت تسریع در روند بررسی پرونده ها تأکید کرد و ادامه داد: فاصله زمانی برگزاری کمیته پایش طرح ها تا تشکیل کارگروه باید کمتر از یک ماه باشد تا ضمن جلوگیری از بلاتکلیفی طرح ها، از تضییع حقوق متقاضیان نیز جلوگیری شود.

ازهاری با اشاره به اینکه اراضی ملی با هدف ایجاد اشتغال، افزایش سرمایه گذاری و رونق تولید در اختیار متقاضیان قرار می گیرند، یادآور شد: مجریان طرح ها موظف اند در چارچوب مجوزهای صادرشده فعالیت کنند و هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

وی بیان کرد: صیانت از منابع ملی و استفاده مؤثر از زمین های واگذارشده، مستلزم نظارت مستمر بر روند اجرای طرح ها و پایبندی مجریان به تعهدات قانونی است.

در این جلسه، هشت طرح با مجموع مساحت یک هفت دهم هکتار با حضور مجریان مربوطه بررسی شد و برای هر هشت پرونده، مهلت های چندماهه با هدف پیشرفت فیزیکی، تجهیز و در نهایت بهره برداری از طرح ها تعیین شد.