شکرالله بابان از چهره‌های برجسته فرهنگی، ادبی و رسانه‌ای کُردستان بود؛ مردی که با صدای ماندگار، دانش ادبی و تلاش‌های فرهنگی خود، نقشی ارزشمند در معرفی، گسترش و پاسداشت زبان و ادبیات کُردی ایفا کرد. وی را می‌توان از پیشگامان فعالیت‌های رادیویی به زبان کُردی و از شخصیت‌های تأثیرگذار در پیوند میان رسانه، ادبیات و هویت فرهنگی کُرد دانست.