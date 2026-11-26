به گزارش کردپرس، علیرضا سید قریشی گفت: فرآیند قرعه‌کشی با حضور امید بنابی، رئیس اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد، مجتبی قدرتی، رئیس اداره حراست، رضا معصومی، فرمانده یگان حفاظت استان، نماینده فرمانداری و آوات بازیار، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان بوکان و جمعی از صیادان برگزار و در پایان، اسامی برندگان اعلام و صورت‌جلسه رسمی تنظیم شد.



او افزود: صیادان منتخب موظف‌اند فعالیت خود را با رعایت کامل قوانین و مقررات زیست‌محیطی و مطابق ضوابط تعیین‌شده، حداکثر تا ۱۵ اسفندماه سال جاری انجام دهند.



قریشی با اشاره به اهمیت اکولوژیک رودخانه زرینه‌رود اظهار کرد: این رودخانه با طول ۳۰۲ کیلومتر، از رودخانه‌های مهم و پرآب شمال‌غرب کشور به شمار می‌رود و از نظر ذخایر آبزیان، به‌ویژه ماهیان رودخانه‌ای، اهمیت قابل توجهی دارد؛ بنابراین رعایت ضوابط صید و حفاظت از ذخایر آبزیان آن ضروری است.

