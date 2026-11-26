در پی دستور علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، برای بازپس‌گیری کنترل تمامی گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان و بستن مسیرهای خاکی میان این منطقه و چهار استان عراق، درەو میدیا در گزارشی به بررسی وضعیت ۳۲ گذرگاه مرزی اقلیم پرداخته است که بر اساس اطلاعات رسمی سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق، تنها ۶ مورد از آن‌ها از سوی دولت‌های فدرال و اقلیم به رسمیت شناخته شده‌اند.

کردپرس - درەو میدیا در گزارشی با بررسی وضعیت گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان اعلام کرد که این منطقه در مجموع ۳۲ گذرگاه رسمی، نیمه‌رسمی و غیررسمی دارد که از این تعداد، ۶ گذرگاه از سوی دولت‌های اقلیم کردستان و عراق به رسمیت شناخته شده‌اند، ۶ گذرگاه دیگر صرفاً مورد تأیید دولت اقلیم هستند و ۲۰ گذرگاه نیز در دسته مسیرهای قاچاق و گذرگاه‌های غیررسمی و به‌رسمیت‌شناخته‌نشده قرار می‌گیرند.

جزئیات دستور دولت عراق

در ۲۴ نوامبر ۲۰۲۶، صباح نعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، در یک نشست خبری اعلام کرد که علی زیدی پس از بررسی گزارش کمیته تحقیق درباره قاچاق نفت از شرکت نفت شمال، مجموعه‌ای از تصمیم‌ها و اقدامات را برای مقابله با قاچاق و حفاظت از منابع ملی عراق صادر کرده است.

بر اساس اعلام سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، یکی از این تصمیم‌ها، واگذاری کنترل تمامی گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان به سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق است.

همچنین فرماندهی نیروهای مرزبانی مأمور شده است گذرگاه‌های غیررسمی در مرزهای بین‌المللی با کشورهای همسایه، از جمله گذرگاه‌های اقلیم کردستان، را مسدود کند. در بخش دیگری از این تصمیم‌ها نیز وزارت دفاع عراق مأمور شده است با استفاده از تیپ‌های اول و دوم، تمامی مسیرهای خاکی میان استان‌های دیاله، صلاح‌الدین، کرکوک و نینوا و اقلیم کردستان را ببندد.

خبرگزاری رسمی عراق (واع) گزارش داده است که دولت عراق برای اتخاذ این تصمیم‌ها به مواد ۱۱۰ و ۱۱۴ قانون اساسی استناد کرده است. بر اساس بند سوم ماده ۱۱۰، سیاست‌گذاری مالی و گمرکی و تنظیم تجارت در سراسر مناطق و استان‌های عراق از مسئولیت‌های دولت فدرال است. همچنین بند نخست ماده ۱۱۴، مدیریت گمرک را از اختیارات مشترک دولت فدرال و اقلیم‌ها و استان‌های خارج از چارچوب اقلیم می‌داند که باید با هماهنگی میان آن‌ها انجام شود.

دسته‌بندی گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان

بر اساس اطلاعات رسمی سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق که در گزارش درەو به آن استناد شده، ۳۲ گذرگاه مرزی اقلیم کردستان در سه دسته قرار می‌گیرند:

۱. گذرگاه‌های رسمی و مورد تأیید بغداد و اربیل؛ ۶ گذرگاه (۱۹ درصد)

گذرگاه بین‌المللی ابراهیم خلیل در استان دهوک، در مرز ترکیه

گذرگاه بین‌المللی حاجی عمران در استان اربیل، در مرز ایران

گذرگاه بین‌المللی باشماق در پنجوین، استان سلیمانیه، در مرز ایران

گذرگاه بین‌المللی پرویزخان در استان سلیمانیه، در مرز ایران

فرودگاه بین‌المللی سلیمانیه

فرودگاه بین‌المللی اربیل

۲. گذرگاه‌های نیمه‌رسمی؛ ۶ گذرگاه (۱۹ درصد)

این گذرگاه‌ها از سوی دولت اقلیم کردستان به رسمیت شناخته شده‌اند، اما دولت فدرال عراق آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد:

گذرگاه کیلی در استان سلیمانیه، در مرز ایران

گذرگاه سیرانبن در استان سلیمانیه، در مرز ایران

گذرگاه شوشمی (طویله) در استان سلیمانیه، در مرز ایران

گذرگاه پشتە در استان سلیمانیه، در مرز ایران

گذرگاه سرزری در استان دهوک

گذرگاه سیمالکا در استان دهوک، در مرز سوریه

۳. مسیرهای قاچاق و گذرگاه‌های غیررسمی؛ ۲۰ گذرگاه (۶۲ درصد)

این دسته شامل مسیرها و گذرگاه‌هایی است که از سوی دولت‌های اقلیم کردستان و عراق به رسمیت شناخته نشده‌اند:

گمۆ، پروین، بیمارۆک، بیاره، هاوار، دره‌ مر، وشیاری، بادلان، داروخان، کونه‌ میرو، احمدآوا، کۆڵ وشک، میشیاو، سیرین، باری، شای‌دین، چۆمان، موسک، قندۆل؛ زەڵێ.

تصمیم‌های اخیر دولت عراق درباره کنترل گذرگاه‌های مرزی و مسیرهای ارتباطی اقلیم کردستان، با واکنش نهادهای رسمی اقلیم و شماری از احزاب و رهبران سیاسی این منطقه مواجه شده و آن‌ها بیانیه‌هایی در مخالفت با این اقدامات صادر کرده‌اند. با این حال، هنوز مشخص نیست این اختلافات در نهایت به چه سمتی پیش خواهد رفت.