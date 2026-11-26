سرویس آذربایجان غربی- استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت تسهیل مبادلات مرزی گفت: شبانه‌روزی شدن فعالیت گمرک پلدشت و تکمیل تجهیزات و امکانات آن با هدف افزایش تردد و توسعه تجارت مرزی در دستورکار قرار دارد.

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی شب گذشته در حاشیه بازدید از گمرک و پایانه مرزی پلدشت با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای فعالیت شبانه‌روزی این گمرک، افزود: هماهنگی‌های لازم با طرف مقابل انجام شده و پیگیری‌های اداری برای تحقق این موضوع ادامه دارد.



او همچنین از تکمیل و آماده‌سازی دستگاه ایکس‌ری کامیونی تا دهه فجر خبر داده و خاطرنشان کرد: تجهیز گمرک پلدشت با هدف افزایش ظرفیت تردد و تسهیل فرآیند مبادلات تجاری دنبال می‌شود.



استاندار آذربایجان‌غربی در پایان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های کمتر مورد توجه قرار گرفته مرز پلدشت، افزود: هدف‌گذاری ما روان‌سازی و افزایش تردد در این مرز و استفاده مطلوب‌تر از توانمندی‌های آن برای رونق تجارت و توسعه اقتصادی منطقه است.

او با تأکید بر ضرورت رفع مشکلات مردم و توسعه متوازن مناطق استان گفت: پلدشت با برخورداری از ظرفیت‌های اقتصادی و مرزی نباید با مشکلات جاری و بیکاری مواجه باشد و باید از توانمندی‌های این منطقه برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی استفاده شود.

رحمانی با اشاره به حمایت‌های دولت از شهرداری‌ها، افزود: علاوه بر تخصیص اعتبارات مالی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز نیز در اختیار شهرداری‌ها قرار گرفته و با وجود محدودیت‌های کشور، روند حمایت از مدیریت شهری و خدمت‌رسانی به مردم ادامه داشته است.

مردم در جوار ارس، نباید مشکل دسترسی به آب آشامیدنی داشته باشند

او همچنین با تأکید بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌ها و مسیرهای دسترسی، خاطرنشان کرد: تأمین آب شرب از اولویت‌های جدی استان است و پذیرفتنی نیست در منطقه‌ای در جوار رود ارس، روستاهایی همچنان با مشکل دسترسی به آب آشامیدنی مواجه باشند.

استاندار آذربایجان‌غربی به ظرفیت‌های کشاورزی منطقه نیز اشاره کرده و افزود: اجرای طرح‌های آبیاری و کشاورزی، زمینه پوشش ۱۹ هزار هکتار از اراضی منطقه را فراهم کرده و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها باید در راستای توسعه تولید و بهبود معیشت مردم تداوم یابد.

رحمانی همچنین سرمایه‌گذاری و رفع موانع فعالیت فعالان اقتصادی را از الزامات توسعه پلدشت دانسته و اضافه کرد: توسعه مراکز لجستیکی و انبارها با توجه به موقعیت مرزی منطقه در دستورکار قرار دارد و سرمایه‌گذاران نیز باید در کنار فعالیت اقتصادی، در ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و توسعه زیرساخت‌های عمومی از جمله آبرسانی به روستاها مشارکت کنند.

او در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به مزیت‌های منطقه‌ای، تکمیل زنجیره ارزش و توزیع عادلانه امکانات در سطح استان، افزود: هدف این است که مردم در هیچ نقطه‌ای احساس نابرابری نکنند و اجرای پروژه‌های عمرانی، توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد فرصت‌های اشتغال با رویکردی متوازن در همه مناطق دنبال شود.