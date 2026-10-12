مقابله با فساد و اصلاح نظام اداری با جدیت دنبال شود

رئیس کل دادگستری کردستان:

سرویس کردستان – رئیس کل دادگستری استان کردستان با تأکید بر نقش سازمان بازرسی در ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد گفت: سازمان بازرسی کشور جایگاهی برخاسته از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد و با تلفیق رویکردهای پیشگیرانه، نظارتی و حمایتی می تواند نقش مؤثری در تحقق اهداف نظام اداری و بهبود خدمات رسانی به مردم ایفا کند.

به گزارش کرد پرس، محمد جباری در دیدار با رئیس، معاونان و کارکنان اداره کل بازرسی استان کردستان، ضمن تبریک این مناسبت، تعهد و تخصص را ۲ مؤلفه اصلی نیروی انسانی شاغل در دستگاه های اجرایی دانست.

وی اظهار کرد: سازمان بازرسی کشور موجودیت خود را از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کسب کرده و ابزاری قدرتمند برای تحقق آرمان های نظام اسلامی به شمار می رود.

رئیس کل دادگستری کردستان با اشاره به ظرفیت های اقتصادی و راهبردی این استان در حوزه های کشاورزی، معادن و مرز، افزود: کردستان از استان های حساس و ویژه کشور است و خدمت به مردم این منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است؛ ازاین رو، اقدامات مؤثر سازمان بازرسی در ارتقای سلامت اداری و بهبود عملکرد دستگاه های اجرایی، نقش اساسی در افزایش رضایتمندی مردم دارد.

جباری با تأکید بر ضرورت مبارزه جدی با فساد در نظام اداری، گفت: در رویکرد سلبی سازمان بازرسی، کشف فساد و شناسایی و مسدود کردن گلوگاه های فسادخیز، وظیفه ای حساس و پیچیده است که بر عهده این سازمان قرار دارد.

وی ادامه داد: در رویکرد ایجابی نیز حمایت از مدیران سالم، دلسوز و جهادی، نقش کلیدی در پیشبرد امور کشور دارد و تلفیق این ۲ رویکرد می تواند به عنوان ۲ بال برای تحقق اهداف سازمان بازرسی عمل کند.

رئیس کل دادگستری کردستان همچنین بر ضرورت آسیب شناسی مشکلات و چالش های بخش های مختلف نظام اداری تأکید کرد و گفت: شناسایی دقیق مسائل و استخراج راهکارهای اصلاحی باید در اولویت اقدامات نظارتی قرار گیرد و نتیجه نهایی تمامی این فعالیت ها، ارتقای کیفیت خدمات رسانی به مردم باشد.

شناسایی ۲۰ گلوگاه فسادخیز در کردستان طی نیمه نخست سال

بازرس کل استان کردستان نیز در این دیدار با تشریح عملکرد ۶ ماهه نخست سال جاری این اداره کل، از شناسایی ۲۰ گلوگاه فسادخیز از ابتدای سال تاکنون خبر داد.

محمدامین حیدری با تأکید بر توجه جدی بازرسی کل استان به دغدغه های مردم، اظهار کرد: پیگیری مطالبات عمومی، تقویت رویکرد پیشگیرانه و شناسایی و مسدود کردن گلوگاه های فساد، از اولویت های اصلی این اداره کل است.

وی تحقق شعار سال در حوزه تولید و اقتصاد مقاومتی را از دیگر رویکردهای جدی بازرسی کل استان برشمرد و افزود: نظارت مؤثر بر عملکرد دستگاه های اجرایی و تمرکز بر اقدامات نتیجه محور، می تواند در رفع موانع تولید، اصلاح فرآیندها و ارتقای سلامت اداری مؤثر باشد.

بازرس کل کردستان با اشاره به اهمیت مشارکت عمومی در پیشگیری از تخلفات اداری، گفت: تقویت نظارت همگانی از طریق آگاه سازی عمومی، از جمله رویکردهای این اداره کل است که می تواند در پیشگیری از شکل گیری تخلف و فساد نقش مؤثری ایفا کند.

حیدری همچنین با تأکید بر ضرورت بهره گیری از فناوری های نوین در فرآیندهای نظارتی، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت های هوش مصنوعی در موضوع یابی، مسئله یابی، شناسایی مشکلات، مبارزه با فساد و اصلاح ساختارها، از دیگر رویکردهای مورد توجه بازرسی کل استان است.

وی ارتقای آگاهی عمومی با استفاده از ظرفیت رسانه ها را نیز مؤثر دانست و بر ضرورت بهره گیری از توان نخبگان، پژوهشگران و اندیشمندان در قالب کمیسیون های علمی و تخصصی برای شناسایی مسائل، ارائه راهکارهای کارشناسی و تقویت اثربخشی نظارت تأکید کرد.