کردپرس
جلیل کاکویس، داستان‌نویس و مترجم کُرد درگذشت
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ۱۶:۵۹ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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جلیل کاکویس، داستان‌نویس و مترجم کُرد درگذشت

جلیل کاکویس، داستان‌نویس و مترجم شناخته‌شده کُرد و از چهره‌های فعال در عرصه ادبیات و ترجمه آثار ادبی جهان به زبان کُردی، درگذشت.

به گزارش کردپرس، استاد جلیل کاکویس داستان‌نویس و مترجم توانمند و شناخته‌شده کُرد، درگذشت. جلیل کاکویس در سال ۱۹٤٨ در کرکوک متولد شد و تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته زبان کُردی در دانشگاه بغداد به پایان رساند.

او بخش زیادی از زندگی خود را به نویسندگی، ترجمه و خدمت به زبان کُردی اختصاص داد و از طریق ترجمه آثار ادبی جهان، پنجره‌ای تازه به روی خوانندگان کُرد گشود. از آثار داستانی او می‌توان به مجموعه‌های، کۆمەڵەچیرۆکەکان، بۆنی ئەشکەوت و ڕاوەسێبەر اشاره کرد.

برخی از ترجمه‌های او نیز عبارت‌اند از: بەدگۆڕان ــ فرانتس کافکا باخچەی بەردین ــ نیکۆس کازانتزاکیس ڕۆژەکە لە سەدەیەک درێژتر دەبێتەوە ــ جەنگیز ئەیتماتۆڤ چل ڕێساکەی عەشق ــ ئەلیف شەفەق دەریاچە ــ یاسوناری کاواباتا خەم و جوانی ــ یاسوناری کاواباتا استان اربیل در ۲۱ ژانویه ۲۰۲۵ و در مراسمی با عنوان «قدردانی و افتخار» از خدمات ادبی جلیل کاکه‌وەیس تقدیر کرده بود؛ تقدیری از نویسنده‌ای که بخشی از زندگی خود را وقف گسترش ادبیات کُردی کرد.

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