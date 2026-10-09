دهن کجی باران دیشب ارومیه به رزمایش بزرگ مقابله با سیل و طوفان شمالغرب کشور!

سرویس آذربایجان غربی- علیرغم هشدارهای صادر شده هواشناسی، برخی معابر ارومیه با اولین بارش پاییزی در شب گذشته سیلابی شدند و شهری که اول مهر ماه میزبان ٦ استان شمال غرب ایران در رزمایش بزرگ مقابله با سیل و طوفان شده بود، دیشب از پس یک باران برنیامد.

به گزارش کردپرس، هفته اول مهر ماه جاری، ارومیه میزبان رزمایش تمرینی، آموزشی و عملیاتی سطح یک مدیریت بحران سیل و طوفان صنعت آب و برق منطقه شمال‌غرب کشور با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی، سیف‌الله آقابیگی مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو و جمعی از مسئولان استانی و تیم‌های عملیاتی ٦ استان بود.

رزمایشی که با هدف ارتقای آمادگی، هماهنگی بین‌استانی و تضمین تداوم خدمات زیرساختی در شرایط بحرانی برگزار شد و ۲۴ تیم عملیاتی از استان‌های آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی، اردبیل، گیلان، زنجان و کردستان، در قالب شرکت‌های آب منطقه‌ای، آب و فاضلاب، توزیع نیروی برق و برق منطقه‌ای، سناریوهای مختلف مقابله با حوادث طبیعی را تمرین کردند!!

رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی در آغاز رزمایش سطح یک سیل و طوفان شمال‌غرب کشور با تأکید بر اتکای صنعت آب و برق به توان داخلی، دستاوردهای کشور در این حوزه را حاصل دانش و تخصص نیروهای ایرانی عنوان کرده و گفته بود: عملکرد نیروهای عملیاتی در شرایط سخت باید مستندسازی و به نسل‌های آینده منتقل شود.

با وجود همه اینها اما شب گذشته بارش باران در ارومیه بخشی از شهر را به زیر آب برد و مشخص نیست هزینه های گزاف آن رزمایش بزرگ! و آن دانش و تخصص نیروهای ایرانی چرا دردی از شهر ارومیه به عنوان میزبان این همایش دوا نکرد؟!

سناریوی تکراری سیلابی شدن معابر و سرریز شدن کانال‌ها، بالا آمدن آب از دریچه‌های فاضلاب شهری و تبدیل خیابان‌ها و شریان‌های ارتباطی شهر به رواناب‌های متوقف‌کننده و به دردسر افتادن عبور و مروم خودرو و عابران پیاده امسال هم گریبان ارومیه را گرفت.

درگیر شدن مناطقی نظیر کشتارگاه، بهداری، بلوار مهدوی، خیابان مدرس و شماری دیگر از محلات نشان می‌دهد که مشکل فراتر از حجم صرف بارش‌ها بوده است.

انسداد مسیرهای انتقال آب سطحی و عدم انجام عملیات لایروبی به‌موقع و مؤثر جوی‌ها و کانال‌های هدایت آب توسط شهرداری، ظرفیت دفع رواناب را به حداقل رساند.این وضعیت مردم را به سنگر سازی جلوی منازل و مغازه ها واداشت و شهر با صحنه عجیبی روبه رو بود.

بارش باران و سیلاب و سنگرهای مردمی به رزمایش بزرگ سطح یک سیل و طوفان شمال‌غرب کشور دهن کجی می کرد.

از سویی دیگر در وضعیت تراژیک شب گذشته که کلان شهر ارومیه با آن روبه رو شده بود عدم حضور نیروها و ماشین‌آلات امدادی و خدمات‌رسان در آن وضعیت بحرانی تلنگری بزرگ بود برای شهری که می خواهد میزبانی رویدادهای بین المللی و جشنواره های آنچنانی باشد.

رگبار باران دیشب نشان داد ادعاها برای کلان شهر بودن و توان میزبانی رویدادهای بین المللی با واقعیت موجود بسیار فاصله دارد شهری که میزبانی رزمایش مقابله با سیل و طوفان ٦ استان شمال غرب ایران شده است از پس یک باران برنیامد/.