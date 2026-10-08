اعضای هیئت امرالی دم پارتی با شماری از مقام‌های ارشد حزب عدالت و توسعه دیدار و درباره مرحله کنونی روند صلح و جامعه دموکراتیک و اقداماتی که باید در ادامه انجام شود، گفت‌وگو کردند.

به گزارش کردپرس، پروین بولدان و مدحت سنجر، اعضای هیئت امرالی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی)، با هیئتی از حزب عدالت و توسعه (AKP) دیدار کردند.

عبدالله گولر، رئیس فراکسیون پارلمانی AKP، عمر چلیک، سخنگوی این حزب، و افغان اعلا، نایب‌رئیس فراکسیون پارلمانی AKP، در این دیدار حضور داشتند.

براساس اطلاعات منتشرشده، دو طرف مرحله کنونی روند صلح و جامعه دموکراتیک را بررسی و درباره اقدامات و گام‌هایی که باید در ادامه این روند برداشته شود، تبادل نظر کردند.

پس از پایان این دیدار، جزئیات مذاکرات و دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی دو هیئت اعلام نشد و طرفین بیانیه‌ای درباره نتایج آن منتشر نکردند.