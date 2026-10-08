دولت موقت سوریه مسئول حفظ امنیت و آرامش حسکه است

احزاب شرکت‌کننده در «دیدار مشورتی»:

سرویس سوریه - احزاب شرکت‌کننده در «دیدار مشورتی» درباره تجمع اخیر در حسکه اعلام کردند که دولت موقت سوریه مسئول حفظ امنیت و آرامش منطقه است و باید از اقداماتی که می‌تواند موجب ایجاد تنش و درگیری میان جوامع شود، جلوگیری کند.

به گزارش کردپرس، احزاب شرکت کننده در دیدار مشورتی حسکه در بیانیه‌ای کتبی درباره تجمع اخیر در شهر حسکه اعلام کردند که در این تجمع شعارهایی علیه SDF سر داده شد و برخی از معترضان نیز رفتارهایی مغایر با نمادهای ملی کُردها از خود نشان دادند؛ موضوعی که به گفته این احزاب می‌تواند واکنش‌هایی را در پی داشته و زمینه‌ساز بروز درگیری در جامعه شود.

به نوشته آژانس خبری هاوار، در بیانیه احزاب شرکت کننده در دیدار مشورتی حسکه آمده است که دولت موقت سوریه مسئول تأمین امنیت و حفظ آرامش در منطقه است و باید به‌سرعت از اقدامات افرادی که در پی ایجاد تنش و درگیری هستند، جلوگیری کند.

احزاب دیدار مشورتی همچنین از دولت موقت سوریه خواستند از طریق گفت‌وگو و روش‌های مسالمت‌آمیز با همه مؤلفه‌های جامعه سوریه وارد تعامل شود و مطالبات مشروع آنها را مورد توجه قرار دهد.

این احزاب تأکید کردند که مدیریت تنش‌های اجتماعی و جلوگیری از تبدیل اختلافات به درگیری، نیازمند اتخاذ رویکرد گفت‌وگومحور و استفاده از راهکارهای مسالمت‌آمیز است.