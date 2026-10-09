پرونده رفتار نامناسب منتسب به مربی فوتبال دیواندره در دست بررسی است؛ برخورد قضایی با متهم

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دیواندره در پی انتشار مطالبی در فضای مجازی درباره رفتار نامناسب منتسب به یکی از دبیران و مربیان فوتبال این شهرستان، اعلام کرد که موضوع با حساسیت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته و پرونده در حال بررسی است.

به گزارش کرد پرس، بر اساس بیانیه دادستانی دیواندره، موضوع مطرح‌شده در فضای مجازی و نگرانی ایجادشده در میان خانواده‌های دانش‌آموزان، موجب شد موضوع در ساعات اولیه انتشار خبر با حساسیت ویژه در دستور کار قرار گیرد. در این رابطه، دستور قضایی برای دستگیری متهم صادر شده و پرونده در حال رسیدگی است.

در این بیانیه تأکید شده است که حفظ امنیت جامعه، سلامت جسمی و روانی کودکان و نوجوانان و صیانت از حقوق آنان از مهم‌ترین وظایف دستگاه‌های مسئول است و در این زمینه هیچ‌گونه مسامحه یا اغماضی پذیرفته نخواهد بود.

دادستانی دیواندره همچنین از شهروندان خواسته است ضمن اعتماد به روند قانونی بررسی پرونده، از انتشار اخبار تأییدنشده، شایعات و مطالبی که می‌تواند موجب تشویش اذهان عمومی یا تضییع حقوق اشخاص شود، خودداری کنند.

در ادامه این بیانیه آمده است که در صورت احراز وقوع جرم و اثبات اتهامات، مطابق قانون و با قاطعیت با موضوع برخورد خواهد شد.

همچنین از خانواده‌های دانش‌آموزان و مردم خواسته شده است اخبار و اطلاعات مربوط به این پرونده را صرفاً از مراجع رسمی و ذی‌صلاح دنبال کنند.

افشار امیر احمدی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دیواندره در پایان ضمن قدردانی از همکاری و اعتماد مردم، به‌ویژه خانواده‌های دانش‌آموزان، اعلام کرده است که دستگاه قضایی موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد و نتیجه به اطلاع مردم خواهد رسید.