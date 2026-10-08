به گزارش کردپرس، دفتر امور خارجه، کشورهای مشترک‌المنافع و توسعه بریتانیا در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که نام همام الجزائری، وزیر پیشین اقتصاد و تجارت خارجی سوریه از فهرست تحریم‌های مرتبط با سوریه خارج شده و این تصمیم از ۶ اکتبر ۲۰۲۶ اجرایی شده است.

بر اساس این بیانیه، با حذف نام الجزائری از فهرست تحریم‌های بریتانیا، مسدود شدن دارایی‌ها و اموال وی، ممنوعیت سفر به بریتانیا و ممنوعیت تصدی هرگونه سمت مدیریتی نیز لغو شده است.

بریتانیا پیشتر این تحریم‌ها را بر اساس قوانین تحریمی خود علیه الجزائری اعمال کرده بود. وی در فهرست افراد مرتبط با حکومت بشار اسد قرار داشت و لندن او را فردی مرتبط با حکومت پیشین سوریه و فعالیت‌های وابسته به آن، یا فردی که از این حکومت حمایت کرده یا از آن منتفع شده است، ارزیابی کرده بود.

لغو این محدودیت‌ها به معنای پایان تحریم‌های اعمال‌شده از سوی بریتانیا علیه الجزائری در چارچوب تحریم‌های مرتبط با سوریه است.