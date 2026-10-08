ترس از سرقت، برداشت زودهنگام زیتون در حمص را افزایش داد

سرویس سوریه - نگرانی کشاورزان حمص از سرقت محصول زیتون پیش از آغاز رسمی فصل برداشت، برخی از آنها را به برداشت زودهنگام محصول واداشته؛ اقدامی که می‌تواند بر میزان روغن و کیفیت آن تأثیر بگذارد.

به گزارش کردپرس، کشاورزان زیتون در استان حمص سوریه در آستانه آغاز فصل برداشت، به دلیل نگرانی از سرقت محصول مزارع خود با مشکلاتی مواجه هستند و بخشی از کشاورزان برای جلوگیری از از دست رفتن محصول، برداشت زیتون را زودتر از زمان مناسب آغاز کرده‌اند.

با توجه به شرایط مناسب آب‌وهوایی، پیش‌بینی می‌شود میزان محصول زیتون در استان حمص امسال افزایش یابد. بر اساس برنامه‌ریزی مدیریت کشاورزی حمص، فرآیند برداشت زیتون از ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد و اداره کشاورزی با هماهنگی نهادهای مرتبط، روند تعیین زمان مناسب برداشت را به‌طور مستقیم پیگیری می‌کند.

کشاورزان حمص اعلام کرده‌اند که از سرقت محصول پیش از فرارسیدن زمان مناسب برداشت نگران هستند و همین مسئله باعث شده برخی از آنها برای جلوگیری از خسارت، زودتر اقدام به برداشت کنند.

آنها با اشاره به دشواری‌های ناشی از انتظار برای فرارسیدن زمان مناسب برداشت، خواستار افزایش نظارت و گشت‌زنی در اطراف مزارع شده‌اند تا از سرقت محصول جلوگیری و اقدامات لازم برای حفاظت از زمین‌های کشاورزی آنها انجام شود.

این نگرانی در سال‌های گذشته نیز وجود داشته است. کشاورزان مناطق حومه حمص در سال گذشته و سال پیش از آن نیز به دلیل ترس از سرقت، بخشی از محصول خود را زودتر از زمان معمول برداشت کردند. در هشتم اکتبر ۲۰۲۵ نیز ساکنان روستای «العین الاسود» سه جوان را که تلاش می‌کردند محصول زیتون را سرقت کنند، بازداشت و به نیروهای امنیتی تحویل دادند.

برداشت زودهنگام بر میزان روغن زیتون تأثیر می‌گذارد

کارشناسان حوزه کشت زیتون تأکید می‌کنند که زمان مناسب برداشت یکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده میزان روغن و ویژگی‌های کیفی آن است. به گفته این کارشناسان، برداشت زودهنگام موجب کاهش میزان روغن موجود در زیتون شده و می‌تواند بر ویژگی‌های کیفی روغن نیز تأثیر منفی بگذارد.

مدیریت کشاورزی حمص از کشاورزان خواسته است برای برداشت محصول عجله نکنند و اعلام کرده است زمانی که حدود ۶۰ درصد زیتون‌ها به رنگ بنفش و سیاه درآمده باشند، زمان مناسبی برای برداشت فرا رسیده است. این مدیریت همچنین از کشاورزان خواسته است تا حد امکان برداشت را به صورت دستی انجام دهند و زیتون‌هایی را که پیش از موعد از درخت افتاده‌اند، با محصول سالم مخلوط نکنند.

بر اساس آمار مدیریت کشاورزی حمص، تولید زیتون در این استان در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال ۲۰۲۴ کاهش قابل توجهی داشت. میزان تولید در سال ۲۰۲۴ حدود ۷۵ هزار و ۴۸ تن اعلام شده بود، در حالی که پیش‌بینی تولید سال ۲۰۲۵ حدود ۵۹ هزار و ۲۴۶ تن بود که نشان‌دهنده کاهش ۲۱ درصدی تولید طی این دو سال است.

۵۵ واحد روغن‌گیری در آستانه فصل برداشت

همزمان با نزدیک شدن به آغاز فصل برداشت، نهادهای مرتبط در استان حمص در حال آماده‌سازی واحدهای روغن‌گیری زیتون هستند.

بر اساس برآوردهای انجام‌شده، ۵۵ واحد روغن‌گیری در مناطق مختلف استان حمص در فصل جدید برداشت زیتون فعالیت خواهند کرد.