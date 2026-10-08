کردپرس
دستگیری سرکرده داعش در حومه دمشق
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ ۱۹:۱۵ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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دستگیری سرکرده داعش در حومه دمشق

سرویس سوریه - وزارت کشور دولت موقت سوریه از دستگیری یکی از سرکردگان داعش در جریان یک عملیات امنیتی در حومه دمشق خبر داد.

به گزارش کردپرس، وزارت کشور دولت موقت سوریه اعلام کرد «خالد رائد بیرونی» معروف به «ابوحسن دوشکا» از سرکردگان داعش، در جریان یک عملیات امنیتی در شهرک حجیره در حومه دمشق دستگیر شده است.

بر اساس اعلام این وزارتخانه، بیرونی مسئولیت نظامی عمومی «ولایت حمص» داعش را بر عهده داشته و همزمان در برنامه‌ریزی و نظارت بر عملیات‌های این گروه نقش داشته است.

وزارت کشور دولت موقت سوریه اعلام کرد که این فرد در تهیه و استفاده از بمب و اجرای حملات فرقه‌ای دست داشته است.

این وزارتخانه همچنین مدعی شد که بیرونی مسئول حمله به مسجد «علی بن ابی‌طالب» در محله وادی ذهب شهر حمص بوده است؛ حمله‌ای که در دسامبر ۲۰۲۵ انجام شده بود.

عملیات بازداشت این عضو داعش در حالی انجام شده است که نیروهای امنیتی دولت موقت سوریه در ماه‌های اخیر عملیات‌هایی را برای شناسایی و دستگیری اعضای این گروه در مناطق مختلف سوریه انجام داده‌اند.

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