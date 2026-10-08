احداث خط لوله انتقال نفت از عراق به سواحل سوریه

به گزارش کردپرس، «یوسف قَبَلاوی» مدیر اجرایی شرکت نفت سوریه اعلام کرد که پروژه احداث خط لوله‌ای برای انتقال نفت خام از عراق به سواحل سوریه در دریای مدیترانه وارد مراحل اولیه مهندسی شده و احتمال دارد عملیات اجرایی آن در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷ آغاز شود.

به نوشته آژانس خبری هاوار، یوسف قَبَلاوی این اظهارات را در جریان «مجمع اطلاعات انرژی» در لندن مطرح کرد و گفت که مطالعات و اقدامات مهندسی اولیه برای اجرای این پروژه در حال انجام است.

وی افزود که همزمان، اقدامات مربوط به آماده‌سازی بندر بانیاس در ساحل سوریه برای پذیرش نفتکش‌های حامل نفت خام عراق نیز ادامه دارد.

به گفته مدیر اجرایی شرکت نفت سوریه، اجرای این پروژه می‌تواند زمینه انتقال نفت خام عراق به سواحل سوریه و استفاده از ظرفیت‌های بندر بانیاس برای دریافت محموله‌های نفتی را فراهم کند.